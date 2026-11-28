Copa Libertadores 1999 (vs. Deportivo Cali): bajo la conducción técnica de Luiz Felipe Scolari, el equipo paulista obtuvo su primera estrella continental tras caer 1-0 en Colombia, imponerse 2-1 en San Pablo (goles de Evair y Oséas) y quedarse con el trofeo en la definición por penales (4-3).

Copa Libertadores 2020 (vs. Santos): en una final única disputada en el estadio Maracaná en enero de 2021 debido a la pandemia, el equipo dirigido por Abel Ferreira venció 1-0 al Peixe con un agónico cabezazo de Breno Lopes en tiempo de descuento.

Copa Libertadores 2021 (vs. Flamengo): nuevamente con Abel Ferreira en el banco de suplentes, el Verdao logró el bicampeonato consecutivo en el Estadio Centenario de Montevideo al derrotar 2-1 al Mengão en tiempo suplementario, con tantos de Raphael Veiga y Deyverson.