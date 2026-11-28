Cuántas Copas Libertadores tiene Palmeiras de Brasil, rival de Estudiantes de La Plata
Palmeiras conquistó la Copa Libertadores en tres oportunidades (1999, 2020 y 2021) y hoy busca su cuarto título continental ante Estudiantes de La Plata.
El club brasileño Palmeiras suma tres Copas Libertadores en su historial, conquistadas en las ediciones de 1999, 2020 y 2021, y este sábado 28 de noviembre desde las 17:00 horas sale al césped del Estadio Centenario de Montevideo para enfrentar a Estudiantes de La Plata en busca de convertirse en el primer tetracampeón de Brasil.
Todas las conquistas y finales de Palmeiras en la Copa Libertadores
A lo largo de su trayectoria en el torneo continental, el Verdao disputó siete finales previas —con un saldo de tres títulos y cuatro subcampeonatos—, alcanzando ante el conjunto platense su octava definición decisiva:
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Copa Libertadores 1999 (vs. Deportivo Cali): bajo la conducción técnica de Luiz Felipe Scolari, el equipo paulista obtuvo su primera estrella continental tras caer 1-0 en Colombia, imponerse 2-1 en San Pablo (goles de Evair y Oséas) y quedarse con el trofeo en la definición por penales (4-3).
Copa Libertadores 2020 (vs. Santos): en una final única disputada en el estadio Maracaná en enero de 2021 debido a la pandemia, el equipo dirigido por Abel Ferreira venció 1-0 al Peixe con un agónico cabezazo de Breno Lopes en tiempo de descuento.
Copa Libertadores 2021 (vs. Flamengo): nuevamente con Abel Ferreira en el banco de suplentes, el Verdao logró el bicampeonato consecutivo en el Estadio Centenario de Montevideo al derrotar 2-1 al Mengão en tiempo suplementario, con tantos de Raphael Veiga y Deyverson.
Las cuatro finales perdidas: antes y después de sus consagraciones, el club brasileño fue subcampeón en 1961 (ante Peñarol), 1968 (frente a Estudiantes de La Plata), 2000 (ante Boca Juniors por penales) y 2025 (frente a Flamengo).
El historial de títulos de los clubes brasileños y sudamericanos
Con tres estrellas en sus vitrinas, Palmeiras integra el grupo de máximos ganadores de Brasil junto a San Pablo, Santos, Gremio y Flamengo, y busca despegarse en lo más alto de su país si logra imponerse esta tarde en Uruguay:
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7 títulos: Independiente (Argentina).
6 títulos: Boca Juniors (Argentina).
5 títulos: Peñarol (Uruguay).
4 títulos: Estudiantes de La Plata (Argentina) y River Plate (Argentina).
3 títulos: Palmeiras (Brasil), Flamengo (Brasil), San Pablo (Brasil), Santos (Brasil), Gremio (Brasil), Nacional (Uruguay) y Olimpia (Paraguay).
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