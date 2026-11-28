La victoria frente a Flamengo en semifinales significó un ingreso adicional de 2.300.000 dólares. De esta manera, el conjunto platense llegó a la final con casi nueve millones de dólares acumulados, sin contar los premios correspondientes a la definición.

Participación en fase de grupos: USD 3.000.000

Dos victorias en fase de grupos: USD 680.000

Octavos de final: USD 1.250.000

Cuartos de final: USD 1.700.000

Semifinales: USD 2.300.000

Total acumulado: USD 8.930.000

Cuánto puede ganar Palmeiras

Del otro lado estará Palmeiras, que también llega a la definición con una importante recaudación. El equipo paulista acumula 9.270.000 dólares, una cifra ligeramente superior a la de Estudiantes debido a que consiguió una victoria más durante la fase de grupos.

Si el Verdao se consagra campeón, sus ingresos por la Libertadores alcanzarán los 34.270.000 dólares. En caso de perder, recibirá los siete millones correspondientes al subcampeonato y terminará el certamen con 16.270.000 dólares.

De acuerdo con los registros difundidos por la Conmebol, Flamengo fue el equipo que más dinero había acumulado entre los cuatro semifinalistas, con 9.610.000 dólares. Detrás aparecieron Palmeiras, con 9.270.000, y Estudiantes y Fluminense, ambos con 8.930.000 dólares. Estos montos no contemplaban los premios de la final.

Los otros premios que puede conseguir

La posibilidad de consagrarse campeón también abre otras puertas deportivas y económicas para Estudiantes. Si levanta el trofeo, el club obtendrá la clasificación al Mundial de Clubes de la FIFA 2029, una competencia que reúne a los campeones continentales del ciclo correspondiente.

Además, tendrá asegurada su participación en la Recopa Sudamericana 2027, donde deberá enfrentarse a Boca Juniors, ganador de la Copa Sudamericana. Por disputar esa instancia, el Pincha podría sumar otros 900.000 dólares, mientras que la clasificación a la próxima edición de la Libertadores le permitiría incorporar tres millones adicionales.

Así, si se concreta el mejor escenario deportivo, la recaudación total podría alcanzar los 37.830.000 dólares, al contemplar los premios por la consagración, la participación en la próxima Libertadores y la disputa de la Recopa.

La quinta Libertadores, el gran objetivo

Más allá de los millones en juego, Estudiantes tiene la posibilidad de alcanzar una marca histórica. El club platense buscará conquistar su quinta Copa Libertadores, un título que no consigue desde 2009, cuando venció a Cruzeiro en el estadio Mineirão bajo la conducción de Alejandro Sabella.

Sus otras tres consagraciones llegaron de manera consecutiva, en 1968, 1969 y 1970, con Osvaldo Zubeldía como entrenador. Aquella generación convirtió al Pincha en el primer equipo en ganar tres ediciones seguidas del máximo torneo continental.

Actualmente, Estudiantes cuenta con seis títulos internacionales y una nueva conquista elevaría esa cifra a siete, lo que le permitiría superar a Vélez Sarsfield y Racing Club en el ranking de clubes argentinos con más coronas continentales.

De esta manera, la final ante Palmeiras representa mucho más que un partido por un trofeo: el equipo de La Plata puede recuperar un lugar en la cima del fútbol sudamericano, ampliar su historia internacional y conseguir una recompensa económica que marcaría un antes y un después para la institución.