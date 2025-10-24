Con gol de Di María de penal, Rosario Central venció a Sarmiento y se afirmó como candidato

En la segunda mitad, Central cuidó la ventaja con oficio y se apoyó en la seguridad de Broun, que volvió a responder ante un cabezazo peligroso de Toledo. El ingreso de Lovera le dio aire fresco al mediocampo y permitió mantener la posesión ante un Sarmiento que intentó sin claridad.

Con este resultado, Rosario Central se acomoda en la parte alta de la tabla del Clausura y vuelve a ilusionarse con pelear por el título. Di María, que volvió a ser determinante, fue la gran figura de un equipo que no renuncia a soñar.

Di María cambió penal por gol y Rosario Central lo gana 1-0

Embed APARECIÓ EL ÁNGEL DE CENTRAL Di María cambió el penal por gol para el 1-0 ante Sarmiento



— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 24, 2025

Merlos vio penal y cobró la pena máxima para Rosario Central

Embed PENAL PARA ROSARIO CENTRAL Error defensivo de Sarmiento y Acosta lo bajó a Di María



Sarmiento vs. Rosario Central: probables formaciones

Sarmiento: Lucas Acosta; Alex Vigo, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Joel Godoy; Leandro Shur, Manuel García, Carlos Villalba o Elián Giménez, Yair Arismendi; Iván Morales Bravo y Lucas Pratto. DT: Facundo Sava.

Rosario Central: Jorge Broun; Enzo Giménez, Facundo Mallo, Juan Cruz Komar y Agustín Sández; Franco Ibarra e Ignacio Malcorra; Gaspar Duarte, Ángel Di María y Jaminton Campaz; Alejo Véliz. DT: Ariel Holan.

Sarmiento vs. Rosario Central: otros datos

Hora: 16.00.

16.00. Estadio: Eva Perón, Junín.

Eva Perón, Junín. Árbitro: Andrés Merlos.

Andrés Merlos. VAR: Gastón Monsón Brizuela.

Gastón Monsón Brizuela. TV: TNT Sports.