Con gol de Di María de penal, Rosario Central venció a Sarmiento y se afirmó como candidato
El encuentro de la séptima fecha se reanudará este viernes en el estadio Eva Perón, tras haberse interrumpido por el mal estado del campo de juego.
Rosario Central logró un triunfo fundamental en su visita a Junín. En la reanudación de los 45 minutos pendientes del encuentro correspondiente a la fecha 7 del Torneo Clausura 2025, el equipo dirigido por Ariel Holan venció 1-0 a Sarmiento gracias a un gol de Ángel Di María, que transformó un penal en gol para sellar la victoria en el estadio Eva Perón.
El Canalla salió con una postura ofensiva desde el arranque y no tardó en generar peligro. Apenas al minuto, Di María tuvo la primera chance con un remate desde el borde del área que controló sin dificultades el arquero José Acosta. La presión alta de Central marcó el tono del partido, con Campaz y Malcorra muy activos por las bandas.
El colombiano protagonizó una jugada típica por izquierda: desbordó con velocidad y lanzó un centro preciso que Duarte no alcanzó a empujar por centímetros. Sin embargo, Sarmiento respondió con una oportunidad clara de Jonathan Gómez, quien obligó a Broun a una tapada espectacular para evitar el gol local.
El conjunto rosarino siguió insistiendo y casi abre el marcador con un cabezazo de Véliz, que aprovechó una mala salida de Acosta, pero la pelota se fue apenas junto al poste derecho. El dominio del visitante se mantuvo, aunque la falta de eficacia parecía condenarlo a otro empate.
Hasta que llegó la acción decisiva: una salida en falso de la defensa local dejó la pelota servida para Di María, quien fue derribado por Acosta cuando se preparaba para definir. El árbitro Merlos no dudó y marcó penal. El propio “Fideo” se hizo cargo y, con una ejecución impecable, decretó el 1 a 0 que terminaría siendo definitivo.
En la segunda mitad, Central cuidó la ventaja con oficio y se apoyó en la seguridad de Broun, que volvió a responder ante un cabezazo peligroso de Toledo. El ingreso de Lovera le dio aire fresco al mediocampo y permitió mantener la posesión ante un Sarmiento que intentó sin claridad.
Con este resultado, Rosario Central se acomoda en la parte alta de la tabla del Clausura y vuelve a ilusionarse con pelear por el título. Di María, que volvió a ser determinante, fue la gran figura de un equipo que no renuncia a soñar.
Sarmiento vs. Rosario Central: probables formaciones
- Sarmiento: Lucas Acosta; Alex Vigo, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Joel Godoy; Leandro Shur, Manuel García, Carlos Villalba o Elián Giménez, Yair Arismendi; Iván Morales Bravo y Lucas Pratto. DT: Facundo Sava.
- Rosario Central: Jorge Broun; Enzo Giménez, Facundo Mallo, Juan Cruz Komar y Agustín Sández; Franco Ibarra e Ignacio Malcorra; Gaspar Duarte, Ángel Di María y Jaminton Campaz; Alejo Véliz. DT: Ariel Holan.
Sarmiento vs. Rosario Central: otros datos
- Hora: 16.00.
- Estadio: Eva Perón, Junín.
- Árbitro: Andrés Merlos.
- VAR: Gastón Monsón Brizuela.
- TV: TNT Sports.
