Rosario Central ganó y se ilusiona con el Torneo Clausura tras vencer a Platense
El Canalla se impuso 1-0 sobre el Calamar en una jornada emotiva marcada por el homenaje a Miguel Ángel Russo. Con el triunfo, lidera la tabla anual y se acerca a los octavos de final de la Zona B.
Rosario Central volvió a sonreír en el Gigante de Arroyito y consolidó su gran momento en el Torneo Clausura de la Liga Profesional. En una tarde cargada de emociones, el equipo dirigido por [nombre del DT, si querés incluirlo] venció 1-0 a Platense, actual campeón, gracias a un cabezazo certero de Alejo Véliz.
El partido tuvo un contexto especial: antes del inicio del encuentro, se llevó a cabo un homenaje a Miguel Ángel Russo, generando un clima emotivo en las tribunas y en el campo de juego. Tras ese momento, Central mostró concentración y eficacia para quedarse con tres puntos clave.
Con este triunfo, el Canalla no solo se escapó como único líder de la tabla anual, sino que también afianzó su posición dentro de los ocho primeros de la Zona B, acercándose a la clasificación para los octavos de final. Ahora, los hinchas sueñan con un cierre de temporada a la altura de las expectativas y con la posibilidad de pelear hasta el final por el título.
Alejo Véliz abrió el marcador para el Canalla:
Rosario Central vs. Platense por el Torneo Clausura: resultado en vivo
Probables formaciones del duelo
Rosario Central: Axel Werner; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Juan Cruz Komar, Agutín Sandez; Franco Ibarra, Ignacio Malcorra; Enzo Giménez, Ángel Di María, Jaminton Campaz y Alejo Véliz. DT: Ariel Holan.
Platense: Federico Losas; Juan Saborido, Oscar Salomón, Edgar Elizalde y Bautista Barros Schelotto; Leonel Picco y Rodrigo Herrera; Guido Mainero, Ignacio Schor y Franco Zapiola; Maximiliano Rodríguez. DT: Cristian González.
Rosario Central vs. Platense: datos del partido
- Hora: 18.00
- TV: TNT Sports Premium
- Árbitro: Pablo Echavarría
- VAR: Lucas Novelli
- Estadio: Gigante de Arroyito
