Rosario Central ganó y se ilusiona con el Torneo Clausura tras vencer a Platense

Con este triunfo, el Canalla no solo se escapó como único líder de la tabla anual, sino que también afianzó su posición dentro de los ocho primeros de la Zona B, acercándose a la clasificación para los octavos de final. Ahora, los hinchas sueñan con un cierre de temporada a la altura de las expectativas y con la posibilidad de pelear hasta el final por el título.