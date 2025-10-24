Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Sarmiento vs. Rosario Central

El primer tiempo se había disputado con dificultad, en un contexto marcado por las inclemencias climáticas, y finalizó sin goles. Ambos equipos debieron regresar a los vestuarios ante la incertidumbre de si el encuentro podría continuar. Finalmente, tras una espera y la revisión del terreno, Merlos resolvió suspender el partido, priorizando la seguridad de los futbolistas y el espectáculo.