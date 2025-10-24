Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Sarmiento vs. Rosario Central
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Sarmiento vs. Rosario Central por el Torneo Clausura 2025.
Luego de haber sido suspendido por la intensa lluvia que afectó la ciudad el día anterior, el duelo entre Sarmiento de Junín y Rosario Central por el Torneo Clausura 2025 tendrá continuidad este viernes con el árbitro Andrés Merlos.
La reanudación está programada para las 16:00, cuando se jugarán los 45 minutos restantes, manteniendo las mismas condiciones reglamentarias y con los equipos iniciando en igualdad de marcador: 0-0.
El primer tiempo se había disputado con dificultad, en un contexto marcado por las inclemencias climáticas, y finalizó sin goles. Ambos equipos debieron regresar a los vestuarios ante la incertidumbre de si el encuentro podría continuar. Finalmente, tras una espera y la revisión del terreno, Merlos resolvió suspender el partido, priorizando la seguridad de los futbolistas y el espectáculo.
Sarmiento vs. Rosario Central: probables formaciones
- Sarmiento: Lucas Acosta; Alex Vigo, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Joel Godoy; Leandro Shur, Manuel García, Carlos Villalba o Elián Giménez, Yair Arismendi; Iván Morales Bravo y Lucas Pratto. DT: Facundo Sava.
- Rosario Central: Jorge Broun; Enzo Giménez, Facundo Mallo, Juan Cruz Komar y Agustín Sández; Franco Ibarra e Ignacio Malcorra; Gaspar Duarte, Ángel Di María y Jaminton Campaz; Alejo Véliz. DT: Ariel Holan.
Cómo ver en vivo Sarmiento vs. Rosario Central
La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
