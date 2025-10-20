En una tarde de lágrimas y emoción, Rosario Central le cumplió el último deseo a Miguel Ángel Russo
El Gigante de Arroyito vivió un homenaje inolvidable al histórico entrenador: su familia esparció parte de sus cenizas en el estadio y Di María no pudo contener el llanto.
Rosario Central tuvo una jornada cargada de sentimiento en la previa del partido ante Platense, por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF). Por primera vez desde el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, el Gigante de Arroyito abrió sus puertas para rendir tributo al técnico que marcó una era en el club.
El homenaje, planeado junto a su familia, fue tan emotivo como multitudinario, y dejó imágenes imborrables para todos los hinchas canallas. Los jugadores salieron al campo con una camiseta especial que llevaba la imagen de Russo levantando la Copa de la Liga 2023, el único título de Primera División que logró el club bajo su conducción.
En las tribunas, miles de banderas amarillas y azules se movían al ritmo del canto: “Gracias, Miguelo”. En el césped, el momento más conmovedor llegó cuando la familia del entrenador ingresó con una urna que contenía parte de sus cenizas, para cumplir con su pedido de que fueran esparcidas en el estadio donde fue tan feliz.
La emoción invadió el ambiente. Ángel Di María, emblema del club y discípulo de Russo, no pudo contener las lágrimas mientras observaba el video con los mejores momentos del técnico. A su lado, Cristian “Kily” González -hoy entrenador de Platense- también se quebró, recordando al hombre que lo marcó en sus inicios como futbolista y más tarde como colega. Los aplausos bajaron de todos los sectores del estadio, en una mezcla de tristeza y gratitud.
La ceremonia también incluyó un video institucional que repasó la carrera de Miguel, desde sus días como jugador hasta sus logros como técnico, y destacó su profundo vínculo con Central. “Vení, vení, cantá conmigo, que un amigo vas a encontrar. Que de la mano de Miguel Russo todos la vuelta vamos a dar”, retumbó en Arroyito mientras caía una lluvia de papelitos.
El Canalla no solo le rindió homenaje a un ídolo, sino que reafirmó su legado en cada rincón del estadio. Russo dejó una huella imborrable y, en su casa, su espíritu volvió a sentirse más presente que nunca.
