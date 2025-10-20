En una tarde de lágrimas y emoción, Rosario Central le cumplió el último deseo a Miguel Ángel Russo

homenaje Russo

La ceremonia también incluyó un video institucional que repasó la carrera de Miguel, desde sus días como jugador hasta sus logros como técnico, y destacó su profundo vínculo con Central. “Vení, vení, cantá conmigo, que un amigo vas a encontrar. Que de la mano de Miguel Russo todos la vuelta vamos a dar”, retumbó en Arroyito mientras caía una lluvia de papelitos.

El Canalla no solo le rindió homenaje a un ídolo, sino que reafirmó su legado en cada rincón del estadio. Russo dejó una huella imborrable y, en su casa, su espíritu volvió a sentirse más presente que nunca.

