Con goles agónicos, Lanús y Talleres empataron 1-1 por el Torneo Apertura 2026

Talleres, en tanto, tuvo un inicio más irregular. Debutó con una victoria por 2-1 ante Newell’s, pero luego cayó por el mismo marcador frente a Vélez y Platense, lo que lo obliga a buscar puntos fuera de Córdoba para no perder terreno.

El pasado miércoles, la T debutó en la Copa Argentina y sufrió más de lo esperado ante Argentino de Merlo, equipo de la Primera B. Recién en el tiempo adicionado logró abrir el marcador con un gol de Giovanni Baroni y, a los 98 minutos, Valentín Depietri sentenció el 2-0 definitivo.

Formaciones de Lanús vs. Talleres por el Torneo Apertura

Lanús : Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

Talleres: Guido Herrera; Alex Vigo, Matías Catalán, Santiago Fernández, Gabriel Báez; Matías Galarza, Martín Río; Rick, Mateo Cáceres, Valentín Depietri; Ronaldo Martínez. DT: Carlos Tevez.

Otros datos del partido