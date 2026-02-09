Con goles agónicos, Lanús y Talleres empataron 1-1 por el Torneo Apertura 2026
La "T" se llevaba la victoria con un tanto a los 91 minutos, pero tres después lo igualó el "Granate" para un reparto de unidades agónico.
Lanús y Talleres igualaron 1-1 este lunes en un final impresionante en el Estadio Néstor Díaz Pérez por la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026, de la Liga Profesional de Fútbol.
Con el Granate con aspiraciones a quedar nuevamente como líder de la Zona A y la T buscando recuperarse tras un inicio irregular en el campeonato, los equipos repartieron unidades además de emociones.
En este sentido, Martín Río abrió la cuenta a los 91 minutos para el conjunto cordobés, que parecía que se llevaba la victoria. Pero dos minutos más tarde, Dylan Aquino puso el empate definitivo, para que el dueño de casa quede a 2 unidades de la cima del grupo.
El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino tuvo un arranque sólido en el campeonato, con victorias por 3-2 ante San Lorenzo y 2-1 frente a Unión. En la fecha pasada, cuando parecía llevarse otro triunfo, Instituto le empató 2-2 en Alta Córdoba con un gol de Matías Gallardo en el minuto 93.
Con la Recopa Sudamericana en el horizonte, Lanús quería sumar de a tres para mantenerse en lo más alto de su grupo y seguir fortaleciendo su rendimiento como local. El nivel mostrado en las primeras jornadas lo posiciona como uno de los equipos más regulares del arranque del torneo.
Talleres, en tanto, tuvo un inicio más irregular. Debutó con una victoria por 2-1 ante Newell’s, pero luego cayó por el mismo marcador frente a Vélez y Platense, lo que lo obliga a buscar puntos fuera de Córdoba para no perder terreno.
El pasado miércoles, la T debutó en la Copa Argentina y sufrió más de lo esperado ante Argentino de Merlo, equipo de la Primera B. Recién en el tiempo adicionado logró abrir el marcador con un gol de Giovanni Baroni y, a los 98 minutos, Valentín Depietri sentenció el 2-0 definitivo.
Formaciones de Lanús vs. Talleres por el Torneo Apertura
- Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.
- Talleres: Guido Herrera; Alex Vigo, Matías Catalán, Santiago Fernández, Gabriel Báez; Matías Galarza, Martín Río; Rick, Mateo Cáceres, Valentín Depietri; Ronaldo Martínez. DT: Carlos Tevez.
Otros datos del partido
- Hora: 19:15
- TV: TNT Sports
- Árbitro: Nicolás Lamolina
- VAR: Leandro Rey Hilfer
- Estadio: Néstor Díaz Pérez
