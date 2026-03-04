Cuándo debuta Chacho Coudet en el banco de suplentes de River
El "Millonario" presentó este miércoles al reemplazante de Marcelo Gallardo, pero los hinchas deberán esperar más de una semana para el debut oficial.
La era de Eduardo "Chacho" Coudet en River ya es oficialmente una realidad, pero el debut en el banco de suplentes deberá esperar más de una semana, ya debido al paro del fútbol argentino, este fin de semana no se disputará la fecha 9 del Torneo Apertura 2026.
Este miércoles 4 de marzo, el flamante entrenador fue presentado en el Estadio Monumental tras su salida del Alavés, firmando un contrato por dos años. Sin embargo, los hinchas deberán esperar más de lo previsto para verlo en el banco de suplentes.
Es que con la actividad parada por el reclamo de la AFA contra la persecución que sufre por parte del Gobierno, sin fecha este fin de semana, el estreno del Chacho se postergará hasta el jueves 12 de marzo.
Tras el arribo del técnico al país en las primeras horas del miércoles, la dirigencia agilizó los trámites para sellar el vínculo que lo une al club por las próximas dos temporadas.
En la conferencia de prensa, Coudet se mostró entusiasmado por suceder a Marcelo Gallardo, aunque reconoció que el contexto del fútbol argentino le dará un tiempo extra de trabajo que no tenía en los planes originales.
El conflicto que derivó en la suspensión de la fecha 9 (donde River debía recibir a Atlético Tucumán) obligó a reprogramar la agenda. De esta manera, el debut del "Chacho" será en condición de visitante frente a Huracán, el próximo jueves 12 por la décima jornada del Torneo Apertura.
Este bache en el calendario le permitirá a Coudet realizar sus primeras prácticas con el plantel completo y profundizar en su idea táctica antes de saltar a la cancha. Con el equipo bajo el mando interino de Marcelo Escudero hasta hoy, el nuevo cuerpo técnico buscará aprovechar estos días para aceitar un equipo que necesita volver a los puestos de vanguardia en la tabla anual.
