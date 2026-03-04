Cuándo debuta Chacho Coudet en el banco de suplentes de River

El conflicto que derivó en la suspensión de la fecha 9 (donde River debía recibir a Atlético Tucumán) obligó a reprogramar la agenda. De esta manera, el debut del "Chacho" será en condición de visitante frente a Huracán, el próximo jueves 12 por la décima jornada del Torneo Apertura.

Este bache en el calendario le permitirá a Coudet realizar sus primeras prácticas con el plantel completo y profundizar en su idea táctica antes de saltar a la cancha. Con el equipo bajo el mando interino de Marcelo Escudero hasta hoy, el nuevo cuerpo técnico buscará aprovechar estos días para aceitar un equipo que necesita volver a los puestos de vanguardia en la tabla anual.