Con Messi y De Paul en el top, así quedó la lista de los salarios más altos de la MLS

La presencia de Messi y De Paul en el mismo equipo no solo fortaleció la estructura futbolística de Inter Miami, sino que también convirtió al club en uno de los más poderosos del continente en términos económicos y mediáticos. Ambos vienen de ser protagonistas en el reciente triunfo por 4-2 frente a Toronto FC, un encuentro en el que los dos lograron convertir y fueron determinantes para que las Garzas se quedaran con tres puntos importantes fuera de casa.

rodrigo de paul

Detrás de las figuras argentinas aparecen otros nombres reconocidos del fútbol internacional. El paraguayo Miguel Almirón, actualmente en Atlanta United, ocupa uno de los puestos principales del listado junto al mexicano Hirving Lozano, el sueco Emil Forsberg y el alemán Thomas Müller, quien también desembarcó recientemente en la MLS. La liga estadounidense sigue apostando fuerte por futbolistas de trayectoria internacional para elevar su competitividad y expandir su impacto global.

El ranking publicado por la MLSPA confirma además el crecimiento financiero de la competencia, que en los últimos años logró atraer figuras de primer nivel y consolidarse como un mercado cada vez más atractivo. Mientras el rosado de Fort Lauderdale continúa construyendo un plantel repleto de estrellas, el capitán de la Albiceleste mantiene intacto su liderazgo absoluto dentro y fuera de la cancha, ahora acompañado por un "Motorcito" que también empieza a ganar protagonismo en Estados Unidos.

El ranking de los salarios más altos de la MLS

1- Lionel Messi (Inter Miami) - US$ 28.333.333

2- Son Heung-min (LAFC) - US$ 11.152.852

3- Rodrigo De Paul (Inter Miami) - US$ 9.688.320

4- Miguel Almirón (Atlanta United) - US$ 7.871.000

5- Hirving Lozano (San Diego FC) - US$ 9.333.333

6- Emil Forsberg (New York Red Bulls) - US$ 6.035.625

7- Sam Surridge (Nashville SC) - US$ 5.933.000

8- Ricard Puig Martí (LA Galaxy) - US$ 5.792.188

9- Thomas Müller (Vancouver Whitecaps) - US$ 5.152.504

10- Jonathan Bamba (Chicago Fire FC) - US$ 5.581.806