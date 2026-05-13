Con Messi y De Paul en el top, así quedó la lista de los salarios más altos de la MLS
La Asociación de Futbolistas actualizó el ranking de los contratos más elevados de la liga estadounidense y la "Pulga" volvió a aparecer muy por encima del resto.
La Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos continúa consolidándose como uno de los destinos más atractivos del fútbol mundial y los salarios de varias de sus figuras reflejan claramente ese crecimiento. En las últimas horas, la Asociación de Futbolistas de la MLS (MLSPA) publicó el listado actualizado de los jugadores con mejores ingresos de toda la competencia y, una vez más, Lionel Messi lidera el ranking con amplia diferencia sobre el resto de los futbolistas.
El capitán de la Selección Argentina continúa siendo la principal figura de Inter Miami y también el jugador mejor remunerado del fútbol estadounidense. Según detalló el informe oficial, el rosarino percibe un salario anual superior a los 28 millones de dólares únicamente en concepto contractual, sin contar acuerdos comerciales ni ingresos publicitarios vinculados a su imagen.
La cifra vuelve a marcar el enorme impacto que generó su llegada a la MLS, tanto desde lo deportivo como desde lo económico. La distancia respecto de sus perseguidores resulta contundente. La "Pulga" cobra más del doble que el segundo futbolista mejor pago de la liga, el surcoreano Son Heung-min, actual jugador de Los Ángeles FC. El atacante asiático aparece con ingresos cercanos a los 11 millones de dólares por temporada.
En el tercer lugar del ranking aparece otro integrante de la Scaloneta: Rodrigo De Paul. El mediocampista se sumó a Las Garzas de Florida durante la segunda mitad de 2025 y rápidamente pasó a ocupar un lugar central dentro del proyecto deportivo de la franquicia. Su contrato anual ronda los 9,6 millones de dólares, cifra que lo posiciona entre las máximas estrellas salariales de toda la MLS.
La presencia de Messi y De Paul en el mismo equipo no solo fortaleció la estructura futbolística de Inter Miami, sino que también convirtió al club en uno de los más poderosos del continente en términos económicos y mediáticos. Ambos vienen de ser protagonistas en el reciente triunfo por 4-2 frente a Toronto FC, un encuentro en el que los dos lograron convertir y fueron determinantes para que las Garzas se quedaran con tres puntos importantes fuera de casa.
Detrás de las figuras argentinas aparecen otros nombres reconocidos del fútbol internacional. El paraguayo Miguel Almirón, actualmente en Atlanta United, ocupa uno de los puestos principales del listado junto al mexicano Hirving Lozano, el sueco Emil Forsberg y el alemán Thomas Müller, quien también desembarcó recientemente en la MLS. La liga estadounidense sigue apostando fuerte por futbolistas de trayectoria internacional para elevar su competitividad y expandir su impacto global.
El ranking publicado por la MLSPA confirma además el crecimiento financiero de la competencia, que en los últimos años logró atraer figuras de primer nivel y consolidarse como un mercado cada vez más atractivo. Mientras el rosado de Fort Lauderdale continúa construyendo un plantel repleto de estrellas, el capitán de la Albiceleste mantiene intacto su liderazgo absoluto dentro y fuera de la cancha, ahora acompañado por un "Motorcito" que también empieza a ganar protagonismo en Estados Unidos.
El ranking de los salarios más altos de la MLS
- 1- Lionel Messi (Inter Miami) - US$ 28.333.333
- 2- Son Heung-min (LAFC) - US$ 11.152.852
- 3- Rodrigo De Paul (Inter Miami) - US$ 9.688.320
- 4- Miguel Almirón (Atlanta United) - US$ 7.871.000
- 5- Hirving Lozano (San Diego FC) - US$ 9.333.333
- 6- Emil Forsberg (New York Red Bulls) - US$ 6.035.625
- 7- Sam Surridge (Nashville SC) - US$ 5.933.000
- 8- Ricard Puig Martí (LA Galaxy) - US$ 5.792.188
- 9- Thomas Müller (Vancouver Whitecaps) - US$ 5.152.504
- 10- Jonathan Bamba (Chicago Fire FC) - US$ 5.581.806
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