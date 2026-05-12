Cómo son las galerías Via Wagner, la nueva inversión de Lionel Messi en Barcelona
A través de su estructura de inversión, buscará revitalizar un espacio icónico que permaneció abandonado por más de tres décadas: todos los detalles.
Lionel Messi volvió a ser noticia fuera de las canchas tras concretar una importante compra inmobiliaria en Barcelona por 11.5 millones de euros. La adquisición de las galerías Via Wagner representa un nuevo hito en su perfil como empresario, apostando por la recuperación de un inmueble histórico en la ciudad condal que ya genera muchas expectativas dentro de la sociedad.
El inmueble cuenta con características únicas que lo posicionan como un activo estratégico en el mercado de bienes raíces europeo:
-
Superficie y ubicación: Se trata de un local de 4.000 metros cuadrados situado en la exclusiva zona de Turó Park.
Estado actual: Las galerías llevaban más de tres décadas cerradas y abandonadas, sin actividad desde 1993.
Complejidad previa: Su inactividad se debió a la existencia de 87 locales con propietarios y aspiraciones divergentes que dificultaban cualquier acuerdo.
Plan de acción: A través de la empresa Edificio Rostower Socimi, se llevará a cabo una reforma integral para su puesta en valor.
Objetivo comercial: Una vez finalizadas las obras, la propiedad volverá al mercado de alquileres apuntando a operadores de primer nivel como bancos, fondos de inversión y empresas top.
El imperio empresarial de Lionel Messi
Esta inversión se suma a una lista de negocios que el astro ha expandido recientemente, incluyendo la compra del UE Cornellà. Su cartera diversificada abarca diversos sectores clave:
- Clubes de Fútbol Además del mencionado Cornellà en España, posee el Deportivo LSM en Uruguay y Leones de Rosario en Argentina.
- Inversiones en Tecnología y Deporte A través de Play Time Sports-Tech Hold, participa en negocios de videojuegos como Matchday y subastas de camisetas mediante AC Momento.
- Hotelería de Lujo Gestiona la cadena MiM Hotels con presencia en Ibiza, Sitges y Andorra. Para 2026, el gran proyecto es el avance de un mega complejo en Bariloche, Argentina, frente al lago Gutiérrez, con apertura proyectada para 2028.
- Consumo y Entretenimiento Cuenta con su línea de bebidas Más+, vinos L10 Wines y una asociación con El Club de la Milanesa para expandirse a Europa en 2027. Asimismo, lanzó la Productora 525 Rosario para la creación de contenidos audiovisuales propios.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario