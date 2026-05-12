Inesperado: llamativa reacción de Mascherano al hablar de Lionel Messi tras su polémica salida del Inter Miami
Sus declaraciones llegan semanas después de una renuncia que medios internacionales vincularon a tensiones internas en el vestuario: todos los detalles.
Casi un mes después de su sorpresiva partida del Inter Miami, Javier Mascherano reapareció públicamente en un evento en México. El ex mediocampista, quien dejó su cargo a mediados de abril, rompió el silencio en el marco de un encuentro de fanáticos para ver el clásico español, dejando definiciones escuetas pero significativas sobre Lionel Messi.
La publicación The Athletic reveló que el detonante fue una discusión en el vestuario tras un empate previo a la renuncia. Este clima de malestar se habría gestado tras la eliminación en octavos de final de la Concacaf Champions Cup ante Nashville SC, resultado que frustró las altas expectativas del plantel. Respecto a la relación con el capitán, el periodista Tom Bogert describió que ambos mantenían discusiones acaloradas habituales entre atletas de su talla, destacando que Mascherano no temía desafiar o replicarle a Messi debido a su largo vínculo histórico.
La llamativa reacción de Javier Mascherano al hablar de Lionel Messi después de su polémica salida del Inter Miami
Consultado por la prensa mexicana sobre el estado actual del "10" tras compartir entrenamientos en Miami, el técnico fue tajante: “Bien, bien. Siempre se ve bien”. La frase cobra relevancia ante la proximidad del Mundial 2026 y las dudas naturales sobre el desgaste físico del delantero a sus 38 años.
A sus 41 años, Mascherano cierra así su primera etapa como entrenador en la MLS rodeado de interrogantes sobre lo que realmente sucedió en el vestuario de las Garzas. Mientras tanto, su breve diagnóstico sobre Messi busca llevar tranquilidad a los hinchas argentinos que esperan ver al capitán en plenitud para defender la corona en Estados Unidos, México y Canadá.
Qué dijo Javier Mascherano sobre la Selección Argentina
Mascherano también se mostró optimista sobre las chances de la selección argentina de defender el título conquistado en Qatar 2022. “Ojalá pueda repetir el campeonato, es lo que todos los argentinos deseamos. Argentina tiene un equipo que está en muy buena forma y eso genera grandes expectativas”, afirmó, según declaraciones recogidas por el Miami Herald.
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