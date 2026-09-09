Cuti Romero será el nuevo capitán de la Selección Argentina tras el retiro de Lionel Messi
El central fue el elegido por Lionel Scaloni para llevar el brazalete en el inicio del nuevo ciclo del equipo nacional, dejando atrás más de dos décadas con el astro rosarino como emblema.
La era posterior a Lionel Messi ya es una realidad en la Selección Argentina. Tras la histórica despedida del rosarino después de 21 años vistiendo la camiseta albiceleste y el retiro internacional de Nicolás Otamendi luego del último Mundial, el combinado nacional definió a su nuevo líder dentro del campo de juego y el vestuario: Cristian "Cuti" Romero asumirá la cinta de capitán.
El defensor central de 28 años, de presente en el Atlético de Madrid, era la pieza natural para tomar el mando. La determinación no es impulsiva, sino que forma parte de un proceso de recambio que se planificó con anterioridad a la cita máxima. Romero ya había sido designado internamente como el tercer capitán del grupo; ante la salida definitiva de los dos referentes históricos, el surgido en Belgrano de Córdoba quedó como el principal portador del brazalete.
Cuti Romero, nuevo portador de la cinta de la Selección Argentina
La elección fue ratificada por Lionel Scaloni, quien se inclinó por el temperamento y la jerarquía del zaguero cordobés por encima de otros nombres de peso en la "Scaloneta", como Emiliano "Dibu" Martínez o Nicolás Tagliafico. La novedad llega en un contexto de transición general, donde el propio entrenador santafesino se encuentra renegociando su vínculo con la Asociación del Fútbol Argentino de cara al 2027.
Llevar la cinta albiceleste no será una experiencia inédita para el futbolista. En sus 58 partidos internacionales vistiendo la camiseta argentina, Romero ya asumió la capitanía en tres oportunidades bajo la conducción técnica actual. La primera vez fue durante el triunfo 1 a 0 ante Chile como visitante por las Eliminatorias Sudamericanas, repitió en un ensayo frente a Venezuela y registró su última antecedente con el brazalete en la victoria 2 a 1 sobre Mauritania.
El debut oficial de Cuti Romero como el capitán principal de esta nueva etapa se producirá en la próxima fecha FIFA. A la espera de la confirmación de los rivales para los compromisos amistosos de este mes, la Selección Argentina da el puntapié inicial a una reconstrucción donde la voz de mando en la cancha tendrá impronta cordobesa.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario