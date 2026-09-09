Cuti Romero será el nuevo capitán de la Selección Argentina tras el retiro de Lionel Messi

El defensor central de 28 años, de presente en el Atlético de Madrid, era la pieza natural para tomar el mando. La determinación no es impulsiva, sino que forma parte de un proceso de recambio que se planificó con anterioridad a la cita máxima. Romero ya había sido designado internamente como el tercer capitán del grupo; ante la salida definitiva de los dos referentes históricos, el surgido en Belgrano de Córdoba quedó como el principal portador del brazalete.