Lionel Messi y un nuevo acuerdo para quedarse con un club de España
El astro argentino alcanzó un principio de acuerdo para quedarse con el 100% de las acciones del conjunto de Alicante y sumará una nueva institución a su proyecto futuro.
Lionel Messi vuelve a sacudir la estructura del fútbol internacional desde un rol estrictamente empresarial. Tras su experiencia en el UE Cornellà, el rosarino alcanzó un principio de acuerdo para convertirse en el máximo accionista del CD Eldense, equipo que compite actualmente en la Segunda División de España (LaLiga Hypermotion).
La operación contempla la adquisición del 100% de las acciones sin la participación de terceros, marcando su desembarco definitivo como propietario único en el profesionalismo europeo. El grupo inversor internacional de ascendencia colombiana encabezado por Juan Carlos Trujillo -que le había comprado la entidad a Pascual Pérez en octubre de 2025- avanzó fuertemente en las tratativas con la representación legal de Messi.
Pese a que el argentino Ricardo Pini buscaba adquirir la institución por una cifra cercana a los 12 millones de euros, la irrupción redefinió las negociaciones. El traspaso definitivo de la entidad alicantina se encuentra en la etapa final de confección de contratos, sujeto únicamente al proceso de auditoría y a la correspondiente aprobación del Consejo Superior de Deportes (CSD) de España.
Lionel Messi, la compra del CD Eldense y su visión tras el retiro
Esta apuesta comercial ratifica el plan trazado por Messi para cuando decida colgar los botines: mantenerse como un actor central del fútbol desde la gestión. El paquete de inversiones del capitán abarca la copropiedad asegurada en Inter Miami una vez finalizado su contrato, su presencia accionaria y vicepresidencia en Deportivo LSM junto a Luis Suárez en Uruguay, el control del UE Cornellà en el ascenso español y la influencia indirecta en Leones de Rosario, club presidido por su hermano que compite en la Primera C del fútbol argentino.
En lo estrictamente deportivo, la inminente llegada del rosarino coincide con un momento de reestructuración para la institución de Alicante. Tras haber cosechado apenas dos puntos sobre cuatro jornadas disputadas en LaLiga Hypermotion, la directiva saliente optó por la destitución del entrenador Claudio Barragán.
Mientras la dirigencia busca al nuevo director técnico para encarar la remontada en el torneo, la expectativa en la ciudad es total ante la confirmación oficial del desembarco del ahora ex capitán de la Selección Argentina en la conducción del club.
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