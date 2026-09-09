Lionel Messi y un nuevo acuerdo para quedarse con un club de España

Lionel Messi, la compra del CD Eldense y su visión tras el retiro

Esta apuesta comercial ratifica el plan trazado por Messi para cuando decida colgar los botines: mantenerse como un actor central del fútbol desde la gestión. El paquete de inversiones del capitán abarca la copropiedad asegurada en Inter Miami una vez finalizado su contrato, su presencia accionaria y vicepresidencia en Deportivo LSM junto a Luis Suárez en Uruguay, el control del UE Cornellà en el ascenso español y la influencia indirecta en Leones de Rosario, club presidido por su hermano que compite en la Primera C del fútbol argentino.