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Con otro doblete Erling Haaland, Noruega venció 3-2 a Senegal en un partidazo y avanzó a 16vos de final

Deportes

Los "Vikingos" se impusieron 3-2 ante el conjunto africano, abrocharon el pase a 16vos y se jugarán mano a mano con Francia el primer puesto del grupo.

Noruega ganó y logró clasificar a la siguiente etapa del Mundial. 

Noruega ganó y logró clasificar a la siguiente etapa del Mundial. 
Noruega ganó y logró clasificar a la siguiente etapa del Mundial. 

Noruega ganó y logró clasificar a la siguiente etapa del Mundial. 

Noruega y Senegal, con realidades diferentes, protagonizaron este lunes un verdadero partidazo en el New Jersey, correspondiente a la segunda fecha del Grupo I de la Copa Mundial 2026 de la FIFA, y que lo tuvo una vez más a Erling Haaland marcando por duplicado.

Se presentaba como un duelo clave, ya que empieza a definir el panorama de la zona. Con esta gran victoria 3-2, el seleccionado nórdico logró sellar su clasificación a los dieciseisavos de final, mientras que el equipo africando llega obligado a ganar a la última jornada para aspirar a ser uno de los mejores terceros, aunque ya dependiendo de otros resultados.

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Tal como ocurrió en el debut, el equipo que conduce Stale Solbakken contó con un dobelte de Haaland. Marcus Pedersen había abierto la cuenta en el primer tiempo.

El elenco africano, en tanto, llegaba a esta jornada tras caer ante Francia en un partido donde mostró buenos pasajes, aunque sin la eficacia necesaria para contrarrestar la jerarquía de su rival.

Los goles de Noruega vs. Senegal

El 1-0 de Pedersen:

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El 2-0 de Haaland:

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El primero descuento de Senegal:

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Doblete de Haaland:

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El último tanto de Senegal para decorar el marcador:

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Formaciones de Noruega vs. Senegal por el Mundial 2026

Noruega: Nyland; Ryerson, Ajer, Östigärd, Moller Wolfe; Patrick Berg, Ödegaard, Sander Berge; Sorloth, Haaland, Nusa. DT: Stale Solbakken.

Senegal: Edouard Mendy; Diatta, Koulibaly, Niakhaté, Jacobs; Pape Gueye, Pape Matar Sarr, Idrissa Gueye; Iliman Ndiaye, Nico Jackson, Sadio Mané. DT: Pape Thiaw.

Horario y televisación

  • Hora: 21:00
  • TV: DSports y TyC Sports.
  • Árbitro: A confirmar
  • Estadio: New Jersey

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