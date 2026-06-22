Con otro doblete Erling Haaland, Noruega venció 3-2 a Senegal en un partidazo y avanzó a 16vos de final

Se presentaba como un duelo clave, ya que empieza a definir el panorama de la zona. Con esta gran victoria 3-2, el seleccionado nórdico logró sellar su clasificación a los dieciseisavos de final, mientras que el equipo africando llega obligado a ganar a la última jornada para aspirar a ser uno de los mejores terceros, aunque ya dependiendo de otros resultados.