Con polémica, represión y batalla campal, Deportivo Madryn venció a Morón y jugará la final del Reducido
El Aurinegro le ganó 1-0 al Gallo con gol de Santiago Postel, avanzó a la final del Reducido y el cierre terminó con una batalla campal entre jugadores y policía.
Deportivo Madryn vivió una tarde de emociones fuertes en el estadio Abel Sastre. El Aurinegro derrotó 1-0 a Deportivo Morón con un gol de Santiago Postel, que conectó de cabeza para abrir un partido que terminó siendo mucho más áspero que bien jugado.
El duelo estuvo marcado por varias acciones discutidas y por una expulsión determinante: Joaquín Livera vio la roja tras un codazo contundente, dejando al Gallito con uno menos durante casi todo el segundo tiempo. Con ventaja numérica y el envión del gol, Madryn sostuvo el resultado y aseguró su lugar en la final del Reducido, donde enfrentará a Estudiantes de Río Cuarto por el ascenso a la Primera División.
Con polémica y batalla campal, Deportivo Madryn venció a Morón y jugará la final del Reducido
Apenas finalizó el partido, el clima se desbordó por completo. Jugadores de Morón se cruzaron con futbolistas de Deportivo Madryn y rápidamente intervinieron los efectivos policiales. Hubo empujones, corridas y golpes de puño en una batalla campal que obligó a redoblar la seguridad para evitar que el conflicto pasara a mayores. Las imágenes reflejaron la tensión de un duelo cargado de fricción desde el inicio, que terminó con un escándalo en el que participaron futbolistas de ambos equipos.
El equipo del oeste del Gran Buenos Aires había ganado por la mínima en el partido de ida pero por la ventaja deportiva no pudo sostener el resultado y terminó quedando eliminado del Reducido que lo deja sin chances de cumplir el sueño y seguir luchando por ascender a la máxima categoría del fútbol argentino.
La represión de los policías de Madryn contra los jugadores de Morón
Ahora Deportivo Madryn jugará ante Estudiantes de Rio Cuarto una intensa final para decidir el ascenso a la máxima categoría. Vale recordar que Gimnasia de Mendoza fue el primer equipo que sacó el primer boleto para disputar la Liga Profesional de Fútbol.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario