Con polémica, represión y batalla campal, Deportivo Madryn venció a Morón y jugará la final del Reducido

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/1990157498523762888?s=20&partner=&hide_thread=false ¡GOOOOL DE DEPORTIVO MADRYN! Gran centro de Nazareno Solís para que Santiago Postel anote el 1-0 ante Deportivo Morón. #AscensoEnDSPORTS pic.twitter.com/pc46Xu6CbW — DSPORTS (@DSports) November 16, 2025

Con polémica y batalla campal, Deportivo Madryn venció a Morón y jugará la final del Reducido

Apenas finalizó el partido, el clima se desbordó por completo. Jugadores de Morón se cruzaron con futbolistas de Deportivo Madryn y rápidamente intervinieron los efectivos policiales. Hubo empujones, corridas y golpes de puño en una batalla campal que obligó a redoblar la seguridad para evitar que el conflicto pasara a mayores. Las imágenes reflejaron la tensión de un duelo cargado de fricción desde el inicio, que terminó con un escándalo en el que participaron futbolistas de ambos equipos.