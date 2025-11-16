El exgoleador del fútbol que se retiro y ahora trabaja como pizzero: de quién se trata

A nivel internacional, tras nacionalizarse mexicano, tuvo la oportunidad de participar en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2010 y de formar parte del plantel que representó a México en la Copa América 2015.

Su vida después del retiro

matias vuoso Este nuevo emprendimiento le permite llevar un estilo de vida relajado.

Después de colgar los botines, Vuoso probó suerte en el showbol, pero optó por cambiar de rumbo. Así nació su interés por la gastronomía, materializado en "Emilianos Pizzas y Ensaladas", un proyecto que le brinda tranquilidad lejos del estrés del fútbol profesional.