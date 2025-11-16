El exgoleador del fútbol que se retiro y ahora trabaja como pizzero: de quién se trata
Con pasos por Independiente y Talleres, este exdelantero se nacionalizó mexicano y disputó la Copa América. Los detalles en la nota.
Matías Vuoso, conocido por su olfato goleador que le permitió consagrarse como ídolo en México, tuvo una carrera marcada por los altibajos. Si bien en la recta final encontró su lugar en el mundo, tuvo pasos breves por diferentes elencos importantes del fútbol argentino, como Independiente o Talleres.
Pero tras su retiro decidió dar un giro radical y se metió de lleno en el mundo de la gastronomía con su innovadora y exitosa pizzería. Este cambio drástico le brindó diversos beneficios clave, como tranquilidad, felicidad y la posibilidad de estar cerca de sus seres queridos luego de una maratónica carrera.
Matías 'Toro' Vuoso y su paso por el fútbol
Vuoso comenzó su formación en Banfield de Mar del Plata, aunque pronto dio el salto a Independiente, donde empezó a mostrar su potencial en el fútbol argentino. Su primera experiencia fuera del país llegó en Europa, cuando se sumó al Manchester City, aunque su paso por la Premier League fue breve y no logró afianzarse en el equipo.
El verdadero auge de su trayectoria se produjo en México, especialmente con Santos Laguna, club en el que se consolidó como uno de los máximos goleadores de la liga. Su rendimiento llamó la atención de varios equipos importantes del país, como América, Atlas, Cruz Azul, Chiapas y Correcaminos, donde también dejó su huella.
En 2016 decidió regresar a Argentina para despedirse de la actividad profesional con Talleres de Córdoba, cerrando su carrera con un total de 188 goles en 571 partidos.
A nivel internacional, tras nacionalizarse mexicano, tuvo la oportunidad de participar en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2010 y de formar parte del plantel que representó a México en la Copa América 2015.
Su vida después del retiro
Después de colgar los botines, Vuoso probó suerte en el showbol, pero optó por cambiar de rumbo. Así nació su interés por la gastronomía, materializado en "Emilianos Pizzas y Ensaladas", un proyecto que le brinda tranquilidad lejos del estrés del fútbol profesional.
