Insólito: AFA sancionó al DT de Deportivo Morón por una fake news en plena definición

walter otta 1

El club reaccionó rápidamente y comunicó que su equipo jurídico ya trabaja en la recolección de pruebas, con la intención de demostrar que las palabras atribuidas al técnico no existen o fueron alteradas. Morón destacó además la conducta histórica de Otta, a quien describió como un profesional respetuoso y alejado de cualquier tipo de agresión pública.

Aun así, la controversia creció cuando salieron a la luz declaraciones previas del entrenador en las que, sin nombrar directamente a ninguna autoridad, había aludido a episodios sospechosos alrededor del equipo chubutense, en especial luego de un duelo ante Colón en el que reclamó un penal no sancionado. La incertidumbre en torno al caso pone al club en una situación incómoda: deberá afrontar posiblemente sus últimos partidos del año sin su conductor principal y con la presión de sostener su ventaja deportiva en un momento decisivo.