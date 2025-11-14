Insólito: AFA sancionó al DT de Deportivo Morón por una fake news en plena definición
El Tribunal de Ética impuso una suspensión provisional de 30 días al entrenador, dejándolo fuera de la semifinal y complicando la recta final del Reducido.
El Reducido de la Primera Nacional sumó un capítulo inesperado con la severa decisión del Tribunal de Ética de la AFA de suspender por 30 días a Walter Otta, director técnico de Deportivo Morón. La sanción llegó en un momento crítico del torneo, justo cuando el equipo del Oeste bonaerense pelea por llegar a la final por el ascenso a la Liga Profesional de Fútbol (LPF).
La medida lo deja automáticamente imposibilitado de acceder a vestuarios, banco de suplentes y cualquier función ligada a la conducción del equipo, un golpe que cayó con fuerza en la institución. El origen del expediente que derivó en esta suspensión se relaciona con supuestas declaraciones atribuidas a Otta, difundidas por distintos medios y cuentas en redes sociales.
Según lo consignado por la AFA, el entrenador habría expresado frases de fuerte contenido acusatorio hacia las autoridades vinculadas a Deportivo Madryn, sugiriendo que enfrentarse al club chubutense implicaba un choque directo con sectores de poder dentro del fútbol argentino. Sin embargo, apenas esas presuntas palabras comenzaron a circular, Morón emitió un comunicado tajante desmintiéndolas, asegurando que se trataba de información falsa y acusando a ciertos actores de “operaciones nefastas” destinadas a ensuciar la competencia.
La sanción contra Otta pese a la desmentida de Deportivo Morón: ¿favorecen a Madryn?
Pese a esa defensa institucional, la sanción igualmente avanzó. Desde la AFA explicaron que la suspensión provisional funciona como una medida preventiva mientras se analiza el fondo de la cuestión y se determina si existieron realmente esas manifestaciones.
Lo concreto es que Otta no podrá dirigir en la revancha frente a Deportivo Madryn en Puerto Madryn, un duelo decisivo que se disputará con la mínima ventaja conseguida en la ida. Tampoco quedaría habilitado para una eventual final del Reducido, salvo que el organismo revierta o atenúe la sanción antes de ese encuentro.
El club reaccionó rápidamente y comunicó que su equipo jurídico ya trabaja en la recolección de pruebas, con la intención de demostrar que las palabras atribuidas al técnico no existen o fueron alteradas. Morón destacó además la conducta histórica de Otta, a quien describió como un profesional respetuoso y alejado de cualquier tipo de agresión pública.
Aun así, la controversia creció cuando salieron a la luz declaraciones previas del entrenador en las que, sin nombrar directamente a ninguna autoridad, había aludido a episodios sospechosos alrededor del equipo chubutense, en especial luego de un duelo ante Colón en el que reclamó un penal no sancionado. La incertidumbre en torno al caso pone al club en una situación incómoda: deberá afrontar posiblemente sus últimos partidos del año sin su conductor principal y con la presión de sostener su ventaja deportiva en un momento decisivo.
