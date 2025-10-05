Con polémicas, Godoy Cruz e Independiente igualaron 1-1 por el Torneo Clausura

El rival, Godoy Cruz, también se juega mucho. El "Tomba" no gana hace tres encuentros y está seriamente comprometido con el descenso en la tabla anual, con solo 25 puntos, seis más que San Martín de San Juan. El equipo mendocino deberá superar su flojo rendimiento como local, ya que en los 17 partidos que disputó en Mendoza esta temporada (contando los tres estadios) solo consiguió dos victorias, siendo la última el 28 de abril.

Los goles de Godoy Cruz vs Independiente

Santiago Montiel, desde los doce pasos, abrió el marcador para el Rojo:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1974896568068096205&partner=&hide_thread=false GOL DEL ROJO: Montiel cambió penal por gol para el 1-0 de Independiente contra Godoy Cruz en el #TorneoClausura.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/c3jsSfWbx8 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 5, 2025

Agustín Auzmendi igualó el encuentro para el Tomba:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1974908781071884489&partner=&hide_thread=false LO EMPATÓ EL TOMBA: Auzmendi convirtió el 1-1 de Godoy Cruz ante Independiente en el #TorneoClausura.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/Dhh3eQKtoZ — SportsCenter (@SC_ESPN) October 5, 2025

Godoy Cruz vs. Independiente por el Torneo Clausura: resultado en vivo

Formaciones del duelo

Godoy Cruz: Franco Petroli; Lucas Arce, Juan Escobar Chena, Federico Rasmussen, Juan Meli, Vicente Poggi, Guillermo Matías Fernández, Roberto Nicolás Fernández, Walter Montoya, Bastián Yáñez y Luca Martínez Dupuy. DT: Walter Ribonetto.

Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Nicolás Freire, Facundo Zabala, Santiago Montiel, Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés, Matías Abaldo, Ignacio Pussetto y Luciano Cabral. DT: Gustavo Quinteros.

Godoy Cruz vs. Independiente: datos del partido

Hora: 14:30

TV: ESPN Premium

Árbitro: Andrés Gariano

VAR: Germán Delfino

Estadio: Feliciano Gambarte