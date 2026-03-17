Con polémicas, Instituto dio el golpe y le ganó a Independiente en Córdoba

En este contexto, Matías Abaldo abrió el marcador para el equipo de Avellaneda a los 13 minutos del primer tiempo, pero en menos de 60 segundos llegó la igualdad de Luna. Con el 1-1, a Iván Marcone lo dejaron sin camiseta en el área, en una de las grandes polémicas de la noche; y antes del cierre, Cerato puso el 2-1 que sería definitivo.