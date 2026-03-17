Con polémicas, Instituto dio el golpe y le ganó a Independiente en Córdoba
En Alta Córdoba, lo ganaba el "Rojo" que buscaba quedar como escolta, pero la "Gloria" lo dio vuelta. El equipo de Quinteros pidió un penal cuando el partido estaba 1-1.
Instituto dio el golpe este lunes de local al vencer 2-1 a Independiente en el estadio Monumental Presidente Perón por la fecha 11 del Torneo Apertura 2026, en un encuentro al que no le faltaron polémicas ni emociones.
La "Gloria" necesitaba sumar para acercarse a los puestos de clasificación, mientras que el "Rojo" buscaba estabilidad tras una campaña irregular.
En este contexto, Matías Abaldo abrió el marcador para el equipo de Avellaneda a los 13 minutos del primer tiempo, pero en menos de 60 segundos llegó la igualdad de Luna. Con el 1-1, a Iván Marcone lo dejaron sin camiseta en el área, en una de las grandes polémicas de la noche; y antes del cierre, Cerato puso el 2-1 que sería definitivo.
El equipo cordobés llegaba en un momento irregular en el campeonato y necesitaba sumar puntos para no quedar relegado en la tabla. En su anterior presentación, el equipo de Diego Flores cayó en el clásico cordobés frente a Talleres, en un partido en el que generó situaciones pero no logró reflejarlo en el resultado.
Del otro lado estaba Independiente, que llegaba luego de protagonizar uno de los partidos más llamativos del torneo. El "Rojo" empató 4 a 4 frente a Unión en Avellaneda, en un encuentro que dejó sensaciones encontradas.
Las formaciones de Instituto vs. Independiente, por el Torneo Apertura
- Instituto: Manuel Roffo; Giuliano Cerato, Fernando Alarcón, Leonel Mosevich, Diego Sosa; Juan Ignacio Méndez, Gustavo Abregú, Gastón Lodico; Jhon Córdoba, Franco Jara, Alex Luna. DT: Diego Flores.
- Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala; Lautaro Millán, Iván Marcone, Ignacio Malcorra; Ignacio Pussetto, Gabriel Ávalos, Matías Abaldo. DT: Gustavo Quinteros.
Datos de Instituto vs. Independiente, por el Torneo Apertura
- Hora: 22.15
- TV: TNT Sports
- Árbitro: Nicolás Ramírez
- VAR: José Carreras
- Estadio: Monumental Presidente Perón
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