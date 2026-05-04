Pelota libre por celular: cómo ver en vivo Estudiantes (RC) vs. Instituto

Formaciones de Estudiantes (RC) vs. Instituto por el Torneo Apertura 2026

Estudiantes: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Gerardo Acuña .

Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. . Instituto: Manuel Roffo; Fernando Alarcón, Leonel Mosevich, Jonathan Galván; Giuliano Cerato, Gastón Lodico, Gustavo Abregú, Jhon Córdoba, Diego Sosa; Nicolás Guerra y Jeremías Lázaro. DT: Diego Flores.

¿Qué necesita Instituto para jugar los playoffs?

La Gloria necesita vencer por una diferencia de siete goles para superar la línea de su competidor directo en la diferencia de gol, además de esperar que Defensa y Justicia no consiga una victoria en su partido. Un desafío que roza lo improbable, pero que mantiene una mínima esperanza encendida.

Cómo ver en vivo Estudiantes (RC) vs. Instituto

La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.