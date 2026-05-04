Pelota libre por celular: cómo ver en vivo Estudiantes (RC) vs. Instituto
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver en vivo Estudiantes (RC) vs. Instituto por el Torneo Apertura 2026.
En el marco de la novena y última fecha de la fase regular del Torneo Apertura 2026, Estudiantes de Río Cuarto e Instituto se enfrentarán este lunes desde las 21.30 en el estadio Antonio Candini.
El equipo riocuartense tuvo un regreso a la máxima categoría marcado por dificultades desde el inicio. Ubicado en el fondo de la Zona B con apenas cinco puntos y una preocupante cifra de doce derrotas, Estudiantes quedó rápidamente fuera de la discusión por los playoffs.
Del lado de Instituto, la historia es distinta aunque igualmente compleja. El equipo cordobés llegó a las últimas fechas con buenas perspectivas de clasificación, pero una serie de resultados negativos complicó su posición. La derrota ante Estudiantes en Córdoba y el empate frente a Newell’s en Rosario lo dejaron en el décimo puesto con 18 unidades, a tres puntos de la zona de clasificación.
Formaciones de Estudiantes (RC) vs. Instituto por el Torneo Apertura 2026
- Estudiantes: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Gerardo Acuña.
- Instituto: Manuel Roffo; Fernando Alarcón, Leonel Mosevich, Jonathan Galván; Giuliano Cerato, Gastón Lodico, Gustavo Abregú, Jhon Córdoba, Diego Sosa; Nicolás Guerra y Jeremías Lázaro. DT: Diego Flores.
¿Qué necesita Instituto para jugar los playoffs?
La Gloria necesita vencer por una diferencia de siete goles para superar la línea de su competidor directo en la diferencia de gol, además de esperar que Defensa y Justicia no consiga una victoria en su partido. Un desafío que roza lo improbable, pero que mantiene una mínima esperanza encendida.
Cómo ver en vivo Estudiantes (RC) vs. Instituto
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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