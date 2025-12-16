MinutoUno

Con Santiago Montiel, todos los argentinos que ganaron el Premio Púskas de la FIFA

Deportes

El futbolista de Independiente se sumó a la lista de los argentinos ganadores del Premio Púskas, que se entrega desde 2009.

Con Santiago Montiel, todos los argentinos que ganaron el Premio Púskas de la FIFA

La FIFA llevó adelante una nueva edición de los Premios Púskas y el fútbol argentino volvió a decir presente. Santiago Montiel se quedó con el galardón de 2025 gracias a su impresionante chilena desde afuera del área, convertida con la camiseta de Independiente frente a Independiente Rivadavia de Mendoza.

El tanto del extremo del Rojo recorrió el mundo por su dificultad y estética, y terminó imponiéndose en la votación internacional. De esta manera, Argentina volvió a inscribir su nombre en un premio que se entrega desde 2009 y que reconoce a los goles más espectaculares de cada temporada.

Erik Lamela, Alejandro Garnacho y Santiago Montiel, los argentinos premiados

El primer futbolista argentino en ganar el Premio Púskas fue Érik Lamela. El volante surgido en River y con paso por Tottenham se quedó con el galardón por su inolvidable gol de rabona ante Arsenal, convertido durante la temporada 2020/21 de la Premier League.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1378065878244327424?s=20&partner=&hide_thread=false

Dos años más tarde llegó el turno de Alejandro Garnacho. El atacante del Manchester United fue distinguido tras una espectacular chilena en la goleada 3-0 frente a Everton, un gol que rápidamente se volvió viral y lo posicionó como uno de los jóvenes más destacados del fútbol europeo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/premierleague/status/1730616154832490995?s=20&partner=&hide_thread=false

Ahora, Santiago Montiel se sumó a esa lista selecta. Con el mismo gesto técnico que Garnacho, aunque desde afuera del área, el futbolista de Independiente fue elegido autor del mejor gol de 2025 y le dio a Argentina su tercer Premio Púskas.

Cabe recordar que Cristiano Ronaldo fue el primer ganador del galardón y que Lionel Messi estuvo tres veces en el podio, aunque nunca logró quedarse con la votación. Con Montiel, el fútbol argentino volvió a dejar su huella en uno de los premios más emblemáticos que entrega la FIFA.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Lo que se lee ahora

Las Más Leídas