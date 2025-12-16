Con Santiago Montiel, todos los argentinos que ganaron el Premio Púskas de la FIFA
El futbolista de Independiente se sumó a la lista de los argentinos ganadores del Premio Púskas, que se entrega desde 2009.
La FIFA llevó adelante una nueva edición de los Premios Púskas y el fútbol argentino volvió a decir presente. Santiago Montiel se quedó con el galardón de 2025 gracias a su impresionante chilena desde afuera del área, convertida con la camiseta de Independiente frente a Independiente Rivadavia de Mendoza.
El tanto del extremo del Rojo recorrió el mundo por su dificultad y estética, y terminó imponiéndose en la votación internacional. De esta manera, Argentina volvió a inscribir su nombre en un premio que se entrega desde 2009 y que reconoce a los goles más espectaculares de cada temporada.
Erik Lamela, Alejandro Garnacho y Santiago Montiel, los argentinos premiados
El primer futbolista argentino en ganar el Premio Púskas fue Érik Lamela. El volante surgido en River y con paso por Tottenham se quedó con el galardón por su inolvidable gol de rabona ante Arsenal, convertido durante la temporada 2020/21 de la Premier League.
Dos años más tarde llegó el turno de Alejandro Garnacho. El atacante del Manchester United fue distinguido tras una espectacular chilena en la goleada 3-0 frente a Everton, un gol que rápidamente se volvió viral y lo posicionó como uno de los jóvenes más destacados del fútbol europeo.
Ahora, Santiago Montiel se sumó a esa lista selecta. Con el mismo gesto técnico que Garnacho, aunque desde afuera del área, el futbolista de Independiente fue elegido autor del mejor gol de 2025 y le dio a Argentina su tercer Premio Púskas.
Cabe recordar que Cristiano Ronaldo fue el primer ganador del galardón y que Lionel Messi estuvo tres veces en el podio, aunque nunca logró quedarse con la votación. Con Montiel, el fútbol argentino volvió a dejar su huella en uno de los premios más emblemáticos que entrega la FIFA.
