Donnarumma destronó al Dibu Martínez y ganó el premio The Best al mejor arquero
Emiliano Dibu Martínez integró la terna al mejor arquero del año, pero la FIFA eligió a Gianluigi Donnarumma como el destacado de 2025.
Gianluigi Donnarumma fue elegido como el mejor arquero del mundo en 2025 y se quedó con el premio The Best que también tenía como candidato al argentino Emiliano Dibu Martínez. El italiano fue distinguido por su rendimiento sostenido y su influencia en los partidos más importantes del calendario.
El arquero argentino llegaba a la gala como uno de los favoritos, luego de haber ganado el premio en dos ediciones anteriores y de mantener un nivel destacado tanto en Aston Villa como en la Selección Argentina, donde volvió a ser una pieza clave en cada partido.
Gianluigi Donnarumma destronó al Dibu Martínez y ganó el premio The Best al mejor arquero
El cierre de una racha para Emiliano Dibu Martínez
La elección de Donnarumma marcó el final de la racha ganadora del arquero campeón del mundo con la Albiceleste en los premios The Best. La FIFA valoró especialmente el desempeño del italiano a lo largo de la temporada y su peso específico en los momentos decisivos desde su llegada al Manchester City y todo lo que viene demostrando hace un tiempo.
Pese a no quedarse con la estatuilla, la nominación del Dibu ratificó su vigencia en la elite del fútbol mundial y el respeto que se ganó a nivel internacional. El arquero argentino cerró una nueva temporada entre los mejores del planeta, consolidado como uno de los más determinantes de su puesto, aunque esta vez con las manos vacías.
Los nombres que estaban seleccionados para ser los mejores arqueros en los Premios The Best
- Alisson Becker - Liverpool/Brasil
- Thibaut Courtois - Real Madrid/Bélgica
- Gianluigi Donnarumma - PSG y Manchester City/Italia
- Emiliano Martínez - Aston Villa/Argentina
- Manuel Neuer - Bayern Múnich/Alemania
- David Raya - Arsenal/España
- Yann Sommer - Inter/Suiza
- Wojciech Szczsny - Barcelona/Polonia
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario