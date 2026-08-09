Con un doblete de Jordy Caicedo, Huracán venció a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro

El historial continúa favoreciendo ampliamente a San Lorenzo, que domina el clásico con 87 victorias contra 50 de Huracán, mientras que empataron en 56 ocasiones sobre un total de 193 enfrentamientos oficiales. Sin embargo, el último antecedente quedó en manos del "Globo", que se impuso por 1-0 en el Torneo Apertura 2026 con un gol de Jordy Caicedo.

Los goles de San Lorenzo vs. Huracán por el Torneo Clausura 2026

Golazo de Caicedo, Topo Gigio y escándalo. pic.twitter.com/Kvkc5whntx — minutouno (@minutounocom) August 9, 2026

Formaciones de San Lorenzo vs. Huracán por el Torneo Clausura - Interzonal

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Franco Lorenzón, Alejo Córdoba, Mathías De Ritis; Agustín Ladstatter, Nicolás Tripichio, Gonzalo Alassia, Facundo Gulli; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Néstor Gorosito.

Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Franco Lorenzón, Alejo Córdoba, Mathías De Ritis; Agustín Ladstatter, Nicolás Tripichio, Gonzalo Alassia, Facundo Gulli; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. Néstor Gorosito. Huracán: Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Máximo Palazzo, César Ibáñez; Leonardo Gil, Facundo Waller; Thaiel Peralta, Óscar Romero, Óscar Cortés; Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.

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