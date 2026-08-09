Con un doblete de Jordy Caicedo, Huracán venció a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro
La edición 194 del clásico de barrio más grande del fútbol argentino fue para el "Globo", que ganó en el Nuevo Gasómetro por primera vez en 25 años.
Con un doblete de Jordy Caicedo, Huracán se impuso 2-0 este domingo ante San Lorenzo en una nueva edición del clásico de barrio más grande del fútbol argentino, correspondiente al interzonal de la cuarta fecha del Torneo Clausura 2026.
En en el estadio Pedro Bidegain, el delantero ecuatoriano fue el protagonista principal del clásico, para que el "Globo" vuelva a ganar en ese escenario tras 25 años.
Darío Herrera fue el árbitro del partido, acompañado por Gabriel Chade y Pablo González como jueces de línea; y con Lucas Novelli en el VAR. El equipo arbitral fue clave para la expulsión de Orlando Gill luego del segundo tanto del partido, por un cabezazo a Lucas Blondel.
El "Ciclón" no pudo hacerse fuerte como local en un encuentro clave y cayó al último lugar de la Zona A, luego de un arranque adverso en el que solo sumó una victoria y con esta tres derrotas, las anteriores fuera de casa.
El elenco comandado por Diego Martínez, por su parte, venía de empatar ante Atlético Tucumán y ahora suma siete unidades en el certamen. Además, solo perdió frente a Independiente Rivadavia en Mendoza.
El historial continúa favoreciendo ampliamente a San Lorenzo, que domina el clásico con 87 victorias contra 50 de Huracán, mientras que empataron en 56 ocasiones sobre un total de 193 enfrentamientos oficiales. Sin embargo, el último antecedente quedó en manos del "Globo", que se impuso por 1-0 en el Torneo Apertura 2026 con un gol de Jordy Caicedo.
Los goles de San Lorenzo vs. Huracán por el Torneo Clausura 2026
Formaciones de San Lorenzo vs. Huracán por el Torneo Clausura - Interzonal
- San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Franco Lorenzón, Alejo Córdoba, Mathías De Ritis; Agustín Ladstatter, Nicolás Tripichio, Gonzalo Alassia, Facundo Gulli; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Néstor Gorosito.
- Huracán: Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Máximo Palazzo, César Ibáñez; Leonardo Gil, Facundo Waller; Thaiel Peralta, Óscar Romero, Óscar Cortés; Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.
Horario y televisación
- Hora: 15:00.
- Estadio: Pedro Bidegain.
- Árbitro: Darío Herrera.
- VAR: Lucas Novelli.
- TV: TNT Sports.
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