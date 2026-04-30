En un partidazo, Estudiantes y Flamengo igualaron 1-1 por la Copa Libertadores 2026
El "Pincha" logró el empate en una contra tras salvarse del segundo del "Mengao". Y en el Rossi, lo privó del triunfo agónico.
Estudiantes de La Plata vivió una noche de alto voltaje en el estadio UNO-Jorge Luis Hirschi, que terminó en un empate ante el siempre poderoso Flamengo, por la tercera fecha del Grupo A de la Copa Libertadores 2026.
El equipo dirigido por Alexander Medina logró rompentar un duelo que prometía ser determinante para el futuro inmediato de ambos en la competencia. La visita lo ganaba 1-0 desde la primera mitad con el tanto de Araújo y el arquero Fernando Muslera se lució con una doble tapada para evitar el 2-0 en el segundo tiempo.
En el contrataque de la brillante acción del arquero, entre Maxi Farías y Guido Carrillo pusieron el 1-1 definitivo. Sobre la hora, el "Pincha" tuvo una clarísima para ganarlo, pero Agustín Rossi le ahogó el grito.
El conjunto platense llegaba en un buen momento en el plano internacional. Con cuatro puntos acumulados, producto de un empate en el debut frente a Independiente Medellín y una victoria ante Cusco, se posiciona como uno de los protagonistas del grupo. Además, ya tiene asegurada su participación en los playoffs del Torneo Apertura, lo que le permite enfocarse con mayor tranquilidad en el objetivo continental.
Del otro lado estaba un Flamengo que atraviesa un presente arrollador. El conjunto brasileño acumula siete triunfos consecutivos y venía de golear 4-0 a Atlético Mineiro en el Brasileirao.
En la Copa, el conjunto brasileño también ha mostrado una versión contundente: ganó sus dos partidos, ante Cusco como visitante y frente a Independiente Medellín en el Maracaná, lo que le permite liderar el grupo con seis unidades.
El antecedente reciente entre ambos equipos le agregaba un condimento especial al cruce. Se enfrentaron en los cuartos de final de la edición 2025, en una serie muy pareja que terminó definiéndose por penales a favor del conjunto brasileño, con Agustín Rossi como figura. Luego, el Mengao continuó su camino hasta consagrarse campeón tras vencer a Palmeiras en la final.
Estudiantes vs. Flamengo: formaciones
- Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Leandro González Pirez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Mikel Amondarain, Ezequiel Piovi; Tiago Palacios, Facundo Farías, Edwuin Cetré; Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.
- Flamengo: Agustín Rossi; Alex Sandro, Leo Pereira, Léo Ortiz, Guillermo Varela; Jorginho, Evertton Araujo; Samuel Lino, Giorgian de Arrascaeta, Gonzalo Plata; Pedro. DT: Leonardo Jardim.
Estudiantes vs. Flamengo: otros datos
- Hora: 21.30.
- Estadio: UNO-Jorge Luis Hirschi.
- Árbitro: Piero Maza (CHI).
- VAR: Juan Lara (CHI).
- TV: Fox Sports.
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