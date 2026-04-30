En un partidazo, Estudiantes y Flamengo igualaron 1-1 por la Copa Libertadores 2026

Del otro lado estaba un Flamengo que atraviesa un presente arrollador. El conjunto brasileño acumula siete triunfos consecutivos y venía de golear 4-0 a Atlético Mineiro en el Brasileirao.

En la Copa, el conjunto brasileño también ha mostrado una versión contundente: ganó sus dos partidos, ante Cusco como visitante y frente a Independiente Medellín en el Maracaná, lo que le permite liderar el grupo con seis unidades.

El antecedente reciente entre ambos equipos le agregaba un condimento especial al cruce. Se enfrentaron en los cuartos de final de la edición 2025, en una serie muy pareja que terminó definiéndose por penales a favor del conjunto brasileño, con Agustín Rossi como figura. Luego, el Mengao continuó su camino hasta consagrarse campeón tras vencer a Palmeiras en la final.

Estudiantes vs. Flamengo: formaciones

Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Leandro González Pirez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Mikel Amondarain, Ezequiel Piovi; Tiago Palacios, Facundo Farías, Edwuin Cetré; Guido Carrillo. DT: Alexander Medina .

Fernando Muslera; Eric Meza, Leandro González Pirez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Mikel Amondarain, Ezequiel Piovi; Tiago Palacios, Facundo Farías, Edwuin Cetré; Guido Carrillo. . Flamengo: Agustín Rossi; Alex Sandro, Leo Pereira, Léo Ortiz, Guillermo Varela; Jorginho, Evertton Araujo; Samuel Lino, Giorgian de Arrascaeta, Gonzalo Plata; Pedro. DT: Leonardo Jardim.

Estudiantes vs. Flamengo: otros datos

Hora: 21.30.

21.30. Estadio: UNO-Jorge Luis Hirschi.

UNO-Jorge Luis Hirschi. Árbitro: Piero Maza (CHI).

Piero Maza (CHI). VAR: Juan Lara (CHI).

Juan Lara (CHI). TV: Fox Sports.