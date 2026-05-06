Cusco FC y Estudiantes de La Plata igualaron 1-1 por la Copa Libertadores

Lucas Colitto abrió el marcador para el equipo local a los 37 minutos del primer tiempo:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2052156487007383697?s=20&partner=&hide_thread=false VENCIERON A NANDO MUSLERA: Callejo la dejó pasar y Colitto definió para el primero de Cusco FC vs. Estudiantes en Perú.



Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/OV9Jvyp1ro — SportsCenter (@SC_ESPN) May 6, 2026

Tiago Palacios igualó el encuentro para el Pincha a los 12 minutos del segundo tiempo:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2052166263439307263?s=20&partner=&hide_thread=false ¡QUÉ BIEN LA HICIERON! Amondarain filtró la pelota para Tiago Palacios y el 10 marcó el 1-1 de Estudiantes vs. Cusco FC.



Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/7QcyR77eHl — SportsCenter (@SC_ESPN) May 6, 2026

Así quedó el Grupo A de la Copa Libertadores

Con este punto en el plano internacional, la tabla de posiciones del grupo quedó de la siguiente manera:

Flamengo: 7 puntos

Estudiantes de La Plata: 6 puntos

Independiente Medellín: 4 puntos

Cusco FC: 1 punto

En la próxima jornada de la Copa Libertadores, el camino de ambos equipos será el siguiente:

Estudiantes de La Plata: Visitará Brasil para medirse ante el líder, Flamengo .

Cusco FC: Será local nuevamente y recibirá a Independiente Medellín.

Cusco FC vs. Estudiantes de La Plata, por la Copa Libertadores: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

Cusco vs. Estudiantes, por la Copa Libertadores: probables formaciones

Cusco: Pedro Díaz; José Bolívar, Álvaro Ampuero, Aldair Fuentes, Marlon Ruidías; Nicolás Silva, Gabriel Carabajal, Oswaldo Valenzuela, Diego Soto, Lucas Colitto; Facundo Callejo. DT: Alejandro Orfila .

Pedro Díaz; José Bolívar, Álvaro Ampuero, Aldair Fuentes, Marlon Ruidías; Nicolás Silva, Gabriel Carabajal, Oswaldo Valenzuela, Diego Soto, Lucas Colitto; Facundo Callejo. . Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Leandro González Pirez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Lucas Cornejo o Alexis Castro, Gabriel Neves, Mikel Amondarain; Tiago Palacios, Guido Carrillo y Fabricio Pérez. DT: Alexander Medina.

Cusco vs. Estudiantes: otros datos

Hora: 19:00.

19:00. Estadio: Inca Garcilaso de la Vega.

Inca Garcilaso de la Vega. Árbitro: Guillermo Guerrero (ECU).

Guillermo Guerrero (ECU). VAR: Franklin Congo (ECU).

Franklin Congo (ECU). TV: Fox Sports y Disney+ Premium.