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Cusco FC y Estudiantes de La Plata igualaron 1-1 por la Copa Libertadores

Deportes

El Pincha sumó un punto importante como visitante en Perú y se mantiene como único escolta del Grupo A de la competencia.

Cusco FC y Estudiantes de La Plata igualaron 1-1 por la Copa Libertadores
Cusco FC y Estudiantes de La Plata igualaron 1-1 por la Copa Libertadores

Estudiantes de La Plata consiguió un valioso empate 1-1 frente a Cusco FC en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, en un encuentro correspondiente a la cuarta fecha del Grupo A de la Copa Libertadores. Con este resultado, el equipo platense se afirma en la segunda posición de la zona.

El primer tiempo mostró al conjunto local con la necesidad de tomar la iniciativa para salir del fondo de la tabla. A los 37 minutos de la etapa inicial, una buena jugada colectiva culminó con la aparición de Lucas Colitto, quien con un remate preciso venció la resistencia de la defensa albirroja y puso el 1-0 para el local.

En el complemento, el equipo argentino adelantó sus líneas y buscó la igualdad con mayor insistencia. El premio llegó a los 12 minutos del segundo tiempo, cuando Tiago Palacios conectó una pelota dentro del área para establecer el 1-1 definitivo, dándole tranquilidad al Pincha para manejar el trámite del partido hasta el pitazo final.

Lucas Colitto abrió el marcador para el equipo local a los 37 minutos del primer tiempo:

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Tiago Palacios igualó el encuentro para el Pincha a los 12 minutos del segundo tiempo:

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Así quedó el Grupo A de la Copa Libertadores

Con este punto en el plano internacional, la tabla de posiciones del grupo quedó de la siguiente manera:

  • Flamengo: 7 puntos

  • Estudiantes de La Plata: 6 puntos

  • Independiente Medellín: 4 puntos

  • Cusco FC: 1 punto

En la próxima jornada de la Copa Libertadores, el camino de ambos equipos será el siguiente:

  • Estudiantes de La Plata: Visitará Brasil para medirse ante el líder, Flamengo.

  • Cusco FC: Será local nuevamente y recibirá a Independiente Medellín.

Cusco FC vs. Estudiantes de La Plata, por la Copa Libertadores: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

Cusco vs. Estudiantes, por la Copa Libertadores: probables formaciones

  • Cusco: Pedro Díaz; José Bolívar, Álvaro Ampuero, Aldair Fuentes, Marlon Ruidías; Nicolás Silva, Gabriel Carabajal, Oswaldo Valenzuela, Diego Soto, Lucas Colitto; Facundo Callejo. DT: Alejandro Orfila.
  • Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Leandro González Pirez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Lucas Cornejo o Alexis Castro, Gabriel Neves, Mikel Amondarain; Tiago Palacios, Guido Carrillo y Fabricio Pérez. DT: Alexander Medina.

Cusco vs. Estudiantes: otros datos

  • Hora: 19:00.
  • Estadio: Inca Garcilaso de la Vega.
  • Árbitro: Guillermo Guerrero (ECU).
  • VAR: Franklin Congo (ECU).
  • TV: Fox Sports y Disney+ Premium.
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