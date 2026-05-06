Pelota libre por celular: cómo ver en vivo Cusco FC vs. Estudiantes de La Plata
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver en vivo Cusco FC vs. Estudiantes de La Plata por la Copa Libertadores 2026.
En el marco de la cuarta fecha del Grupo A de la Copa Libertadores 2026, Estudiantes de La Plata afrontará un desafío importante cuando visite a Cusco FC desde las 19:00 en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.
El presente del equipo peruano es complejo en el plano internacional: perdió sus tres partidos en la fase de grupos y se encuentra en una situación límite. La derrota ante Independiente Medellín en Colombia se sumó a las caídas frente a Flamengo y el propio Estudiantes, lo que deja a los Guerreros Dorados sin margen de error si pretenden mantenerse con vida en el torneo.
Por el lado de Estudiantes, el panorama es más alentador. El equipo dirigido por Alexander Medina se mantiene invicto en el grupo y viene de empatar con Flamengo en un partido exigente. Con cinco puntos acumulados, el Pincha sabe que un triunfo en Perú lo dejaría en una posición muy favorable de cara a la clasificación.
Con realidades opuestas pero la misma necesidad de sumar, el duelo en Cusco aparece como determinante para el futuro de ambos en la competencia continental.
Cusco vs. Estudiantes, por la Copa Libertadores: probables formaciones
- Cusco: Pedro Díaz; José Bolívar, Álvaro Ampuero, Aldair Fuentes, Marlon Ruidías; Nicolás Silva, Gabriel Carabajal, Oswaldo Valenzuela, Diego Soto, Lucas Colitto; Facundo Callejo. DT: Alejandro Orfila.
- Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Leandro González Pirez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Lucas Cornejo o Alexis Castro, Gabriel Neves, Mikel Amondarain; Tiago Palacios, Guido Carrillo y Fabricio Pérez. DT: Alexander Medina.
Cómo ver en vivo Cusco FC vs. Estudiantes de La Plata
La televisación estará a cargo de Fox Sports 2 y Disney+ Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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