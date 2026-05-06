Pelota libre por celular: cómo ver en vivo Cusco FC vs. Estudiantes de La Plata

El presente del equipo peruano es complejo en el plano internacional: perdió sus tres partidos en la fase de grupos y se encuentra en una situación límite. La derrota ante Independiente Medellín en Colombia se sumó a las caídas frente a Flamengo y el propio Estudiantes, lo que deja a los Guerreros Dorados sin margen de error si pretenden mantenerse con vida en el torneo.