Cristiano Ronaldo a River: por qué se ilusionaron los hinchas y qué dijo el astro cuando fue consultado

"Tengo mucho cariño por Argentina y mi mujer es argentina. Tengo un cariño muy especial y he tenido invitaciones para jugar el Mundial de Clubes con un equipo de Argentina. Nunca se sabe. El tiempo está ahí. Yo digo que nunca puedo decir 'de esta agua no beberé', pero es difícil", expresó Ronaldo durante la pasada Eurocopa al ser consultado por la chance de jugar junto a Messi.

Meses atrás, el propio Gallardo reveló haber intentado convencer al delantero de sumarlo para el Mundial de Clubes. “Si picaba, picaba”, admitió entre risas durante una entrevista.

“Tuve la suerte de dirigirlo en un partido de estrellas. Es un gran profesional, una muy buena persona y quedó un vínculo. A través de un amigo en común surgió la idea”, relató el DT en una entrevista con ESPN, haciendo referencia al encuentro que compartieron en Arabia Saudita en 2023. Allí, fue invitado como técnico en un partido que contó con figuras internacionales, incluido CR7.

La charla se dio en un tono relajado y amistoso, según el propio Gallardo. “Como estaba la duda sobre dónde jugaría, le dije: ‘Un jugador como vos, que marcó una época, ¿no te gustaría jugar un Mundial de Clubes con River?’”, contó.

“Cristiano no solamente se sintió agradecido, sino que lo pensó y contestó: ‘Tengo que preparar la temporada que viene’”, reveló el "Muñeco" para sumar sorpresa a la historia.

Con todo este contexto a cuestas, los hinchas de River sumaron este martes una nueva esperanza e inundaron las redes sociales con ruegos para que el "Bicho" se ponga la banda.

