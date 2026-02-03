Cristiano Ronaldo a River: por qué se ilusionaron los hinchas y qué dijo el astro cuando fue consultado
La posible salida del "Bicho" del Al Nassr reavivó las ilusiones de los hinchas "millonarios" de contratar al delantero de 40 años.
A poco del Mundial 2026, el futuro de Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita vuelve a estar en duda, ya que el delantero portugués no estaría conforme con el trato que recibe Al Nassr; y son varios los clubes de todo el mundo que se candidatean para incorporarlo, al punto tal que hasta los hinchas de River se ilusionaron este martes con la posibilidad.
El descontento del luso quedó en evidencia en los últimos días: tras ausentarse en la victoria frente a Al-Riyadh, tampoco se presentó al entrenamiento del martes, un gesto que encendió todas las alarmas. Su continuidad en el fútbol saudí ya no parece garantizada.
En Europa hablan de un posible tercer paso del "Bicho" por el Manchester United, y en Estados Unidos se ilusionan con tenerlo en la Major League Soccer (MLS) ya sea enfrentando a Lionel Messi o bien como compañero del astro argentino.
Por desde España, una cuenta que brinda información sobre el portugués alertó sobre la chance de que CR7 deje Arabia Saudita, y entre los supuestos interesados mencionó a River, lo que produjo un estallido en las redes sociales. Esto hizo, por ejemplo, que el hashtag #CR7ARiver se vuelva tendencia en X.
Si bien parece una verdadera utopía, el interés del equipo argentino por Cristiano no es aislado: en la previa al Mundial de Clubes trascendió que Marcelo Gallardo y compañía tentaron al luso para que pueda participar con el "Millonario" en el prestigioso certamen intercontinental.
"Tengo mucho cariño por Argentina y mi mujer es argentina. Tengo un cariño muy especial y he tenido invitaciones para jugar el Mundial de Clubes con un equipo de Argentina. Nunca se sabe. El tiempo está ahí. Yo digo que nunca puedo decir 'de esta agua no beberé', pero es difícil", expresó Ronaldo durante la pasada Eurocopa al ser consultado por la chance de jugar junto a Messi.
Meses atrás, el propio Gallardo reveló haber intentado convencer al delantero de sumarlo para el Mundial de Clubes. “Si picaba, picaba”, admitió entre risas durante una entrevista.
“Tuve la suerte de dirigirlo en un partido de estrellas. Es un gran profesional, una muy buena persona y quedó un vínculo. A través de un amigo en común surgió la idea”, relató el DT en una entrevista con ESPN, haciendo referencia al encuentro que compartieron en Arabia Saudita en 2023. Allí, fue invitado como técnico en un partido que contó con figuras internacionales, incluido CR7.
La charla se dio en un tono relajado y amistoso, según el propio Gallardo. “Como estaba la duda sobre dónde jugaría, le dije: ‘Un jugador como vos, que marcó una época, ¿no te gustaría jugar un Mundial de Clubes con River?’”, contó.
“Cristiano no solamente se sintió agradecido, sino que lo pensó y contestó: ‘Tengo que preparar la temporada que viene’”, reveló el "Muñeco" para sumar sorpresa a la historia.
Con todo este contexto a cuestas, los hinchas de River sumaron este martes una nueva esperanza e inundaron las redes sociales con ruegos para que el "Bicho" se ponga la banda.
