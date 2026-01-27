Entrenó en Colón sin firmar contrato, lo llamaron de Instituto, se fue y ahora echaron al DT

kevin lopez 2

De esta manera, la llegada del mediocampista a Instituto quedó seriamente en duda. Si el nuevo cuerpo técnico no lo considera una prioridad, el jugador podría quedarse sin club en el corto plazo. En ese escenario, su situación en Independiente tampoco es alentadora: no será tenido en cuenta y corre el riesgo de quedar entrenando apartado, sin competencia oficial durante el primer semestre.

En los próximos días se resolverá el futuro de Kevin López, que pasó en cuestión de horas de tener dos destinos posibles a quedar atrapado en una historia tan inesperada como perjudicial para su carrera.