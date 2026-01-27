Entrenó en Colón sin firmar contrato, lo llamaron de Instituto, se fue y ahora echaron al DT
El volante Kevin López acordó su llegada al Sabalero y se fue tras recibir una oferta de la Gloria, pero la salida del Daniel Oldrá que lo pidió dejó su pase en el aire.
El mercado de pases del fútbol argentino volvió a regalar una situación tan llamativa como insólita, con Kevin López como protagonista involuntario. El mediocampista de Independiente, que no está en los planes de Gustavo Quinteros, había llegado a un acuerdo para sumarse a Colón de Santa Fe y relanzar su carrera en la Primera Nacional. Sin embargo, una cadena de decisiones y un desenlace inesperado dejaron su futuro completamente abierto.
López se presentó el lunes pasado en el predio sabalero, entrenó junto a sus nuevos compañeros y estaba a un paso de firmar un contrato por un año con el equipo dirigido por Ezequiel Medrán. La idea era clara: sumar experiencia y jerarquía en el mediocampo para pelear por el ascenso tras tres temporadas consecutivas en el segundo escalón del fútbol argentino. Todo parecía encaminado hasta que apareció un llamado que cambió el rumbo de la historia.
Según se informó, Instituto de Córdoba se contactó con el futbolista por expreso pedido de su entrenador, Daniel Oldrá. Ante esa propuesta, López solicitó una reunión con la dirigencia de Colón para renegociar su contrato, con la intención de mejorar las condiciones ya acordadas. La respuesta fue negativa: el mánager Diego Colotto decidió no modificar lo pactado inicialmente.
Frente a esa postura, el volante tomó una decisión drástica. Juntó sus pertenencias y se retiró del club, abortando la firma de su vínculo con el Sabalero. Con la oferta de Instituto sobre la mesa y el aval explícito del DT, López viajó a Córdoba con la expectativa de sumarse a la Gloria y continuar su carrera en la Liga Profesional de Fútbol (LPF).
Pero el fútbol, una vez más, demostró su imprevisibilidad. Apenas horas después, Instituto perdió ante Platense por el Torneo Apertura y la dirigencia resolvió despedir a Oldrá. La salida del entrenador que había pedido expresamente al jugador dejó la negociación en un limbo total, ya que ahora será el próximo DT quien defina si cuenta o no con López.
De esta manera, la llegada del mediocampista a Instituto quedó seriamente en duda. Si el nuevo cuerpo técnico no lo considera una prioridad, el jugador podría quedarse sin club en el corto plazo. En ese escenario, su situación en Independiente tampoco es alentadora: no será tenido en cuenta y corre el riesgo de quedar entrenando apartado, sin competencia oficial durante el primer semestre.
En los próximos días se resolverá el futuro de Kevin López, que pasó en cuestión de horas de tener dos destinos posibles a quedar atrapado en una historia tan inesperada como perjudicial para su carrera.
