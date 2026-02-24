Con un gol de Vietto sobre la hora, San Lorenzo empató 1-1 con Instituto
El Cuervo igualó 1-1 ante Instituto en el Nuevo Gasómetro por la fecha 7 del Torneo Apertura. El delantero marcó a los 86 minutos y evitó la derrota.
San Lorenzo rescató un empate 1-1 ante Instituto en el Nuevo Gasómetro por la fecha 7 del Torneo Apertura. Diego Sosa abrió el marcador para la Gloria y Luciano Vietto, a los 86 minutos, selló la igualdad para el Ciclón.
En el amanecer de la séptima jornada del Torneo Apertura, San Lorenzo logró salvar un punto en casa frente a Instituto en un encuentro intenso y con final cargado de tensión. La visita golpeó primero: a los 38 minutos del primer tiempo, Sosa aprovechó su oportunidad y puso en ventaja a la Gloria, que se fue al descanso arriba en el marcador y con la sensación de tener el partido bajo control.
En el complemento, el Ciclón buscó con insistencia, pero recién encontró el premio sobre el cierre. A los 86 minutos, Luciano Vietto apareció para establecer el 1-1 definitivo y desatar el alivio en el Nuevo Gasómetro. El empate dejó a San Lorenzo con 11 puntos en la Zona A, mientras que Instituto alcanzó las 8 unidades. Más allá del resultado, el desarrollo fue friccionado y disputado, con momentos de tensión y un cierre que mantuvo en vilo a los hinchas hasta el pitazo final.
San Lorenzo vs. Instituto: probables formaciones
- San Lorenzo: Aún el entrenador no anunció el probable once que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Damián Ayude.
- Instituto: Aún el entrenador no anunció el probable once que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Diego Flores.
San Lorenzo vs. Instituto: otros datos
- Hora: 19.15.
- Estadio: Pedro Bidegain.
- Árbitro: Andrés Merlos.
- VAR: Lucas Novelli.
- TV: ESPN Premium.
