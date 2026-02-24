Con un gol de Vietto sobre la hora, San Lorenzo empató 1-1 con Instituto

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2026431434928374029?s=20&partner=&hide_thread=false ¡PEGÓ LA GLORIA EN EL NUEVO GASÓMETRO! Contra letal de Instituto y zurdazo cruzado de Diego Sosa para el 1-0 ante San Lorenzo.



— SportsCenter (@SC_ESPN) February 24, 2026

En el complemento, el Ciclón buscó con insistencia, pero recién encontró el premio sobre el cierre. A los 86 minutos, Luciano Vietto apareció para establecer el 1-1 definitivo y desatar el alivio en el Nuevo Gasómetro. El empate dejó a San Lorenzo con 11 puntos en la Zona A, mientras que Instituto alcanzó las 8 unidades. Más allá del resultado, el desarrollo fue friccionado y disputado, con momentos de tensión y un cierre que mantuvo en vilo a los hinchas hasta el pitazo final.