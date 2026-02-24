MinutoUno

Con un gol de Vietto sobre la hora, San Lorenzo empató 1-1 con Instituto

Deportes

El Cuervo igualó 1-1 ante Instituto en el Nuevo Gasómetro por la fecha 7 del Torneo Apertura. El delantero marcó a los 86 minutos y evitó la derrota.

Con un gol de Vietto sobre la hora, San Lorenzo empató 1-1 con Instituto

San Lorenzo rescató un empate 1-1 ante Instituto en el Nuevo Gasómetro por la fecha 7 del Torneo Apertura. Diego Sosa abrió el marcador para la Gloria y Luciano Vietto, a los 86 minutos, selló la igualdad para el Ciclón.

En el amanecer de la séptima jornada del Torneo Apertura, San Lorenzo logró salvar un punto en casa frente a Instituto en un encuentro intenso y con final cargado de tensión. La visita golpeó primero: a los 38 minutos del primer tiempo, Sosa aprovechó su oportunidad y puso en ventaja a la Gloria, que se fue al descanso arriba en el marcador y con la sensación de tener el partido bajo control.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2026431434928374029?s=20&partner=&hide_thread=false

En el complemento, el Ciclón buscó con insistencia, pero recién encontró el premio sobre el cierre. A los 86 minutos, Luciano Vietto apareció para establecer el 1-1 definitivo y desatar el alivio en el Nuevo Gasómetro. El empate dejó a San Lorenzo con 11 puntos en la Zona A, mientras que Instituto alcanzó las 8 unidades. Más allá del resultado, el desarrollo fue friccionado y disputado, con momentos de tensión y un cierre que mantuvo en vilo a los hinchas hasta el pitazo final.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2026449049654526349?s=20&partner=&hide_thread=false

San Lorenzo vs. Instituto: probables formaciones

  • San Lorenzo: Aún el entrenador no anunció el probable once que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Damián Ayude.
  • Instituto: Aún el entrenador no anunció el probable once que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Diego Flores.

San Lorenzo vs. Instituto: otros datos

  • Hora: 19.15.
  • Estadio: Pedro Bidegain.
  • Árbitro: Andrés Merlos.
  • VAR: Lucas Novelli.
  • TV: ESPN Premium.
Embed

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Lo que se lee ahora

Las Más Leídas