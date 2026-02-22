San Lorenzo venció 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto por el Torneo Apertura 2026

El equipo azulgrana golpeó desde el inicio. En la primera jugada del partido, Vietto recibió dentro del área y definió de zurda con precisión para abrir el marcador y marcar el rumbo del encuentro. Con la ventaja temprana, el Cuervo manejó los tiempos ante un rival que intentó reaccionar pero careció de profundidad para inquietar con claridad. Recién a los 40 minutos del segundo tiempo llegó el golpe definitivo. Cuello apareció para sentenciar el 2-0 y asegurar un triunfo importante en condición de local.