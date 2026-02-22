San Lorenzo venció 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto por el Torneo Apertura 2026
El Cuervo se impuso sin problemas gracias a los goles de Luciano Vietto y Alexis Cuello y alcanzó los 10 puntos en la Zona A del campeonato.
San Lorenzo se impuso 2-0 ante Estudiantes de Río Cuarto en un duelo correspondiente a la sexta fecha Interzonal del Torneo Apertura 2026. Con goles de Luciano Vietto y Alexis Cuello, el Cuervo sumó un triunfo clave y escaló en la Zona A.
El equipo azulgrana golpeó desde el inicio. En la primera jugada del partido, Vietto recibió dentro del área y definió de zurda con precisión para abrir el marcador y marcar el rumbo del encuentro. Con la ventaja temprana, el Cuervo manejó los tiempos ante un rival que intentó reaccionar pero careció de profundidad para inquietar con claridad. Recién a los 40 minutos del segundo tiempo llegó el golpe definitivo. Cuello apareció para sentenciar el 2-0 y asegurar un triunfo importante en condición de local.
Con este resultado, el equipo de Damián Ayude alcanzó las 10 unidades en la Zona A y se mantiene en la pelea por los primeros puestos del Torneo Apertura 2026. Del otro lado, el presente es complejo para Estudiantes de Río Cuarto, que quedó último en la Zona B con apenas una unidad y todavía no logra hacer pie en el certamen.
En la próxima fecha, el conjunto azulgrana recibirá a Instituto de Córdoba, mientras que Estudiantes de Río Cuarto será local ante Huracán con la necesidad urgente de sumar de a tres para salir del fondo.
Luciano Vietto abrió el marcador en la primera del partido:
Tremenda jugada de Alexis Cuello para estampar el 2-0 del Cuervo:
Formaciones del encuentro
- San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Johan Romaña, Gastón Hernández, Mathías De Ritis; Gonzalo Abrego, Nicolás Tripichio, Gregorio Rodríguez; Ezequiel Cerutti, Alexis Cuello y Agustín Ladstatter. DT: Damián Ayude.
- Estudiantes (RC): Renzo Bacchia; Juan Antonini, Gonzalo Maffini, Matías Valenti, Tobías Ostchega; Gabriel Alanís, Mateo Bajamich, Francisco Romero, Siro Rosané; Martín Garnerone y Javier Ferreira. DT: Iván Delfino.
San Lorenzo vs. Estudiantes de Río Cuarto: datos del partido
- Hora: 17:00
- TV: TNT Sports
- Árbitro: Sebastián Martínez
- VAR: Diego Ceballos
- Estadio: Pedro Bidegain
