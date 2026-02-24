Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo San Lorenzo vs. Instituto de Córdoba
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver San Lorenzo vs. Instituto por el Torneo Apertura 2026
Por la séptima fecha de la Zona A del Torneo Apertura 2026, San Lorenzo recibirá a Instituto de Córdoba este martes a las 19:15 en el Estadio Pedro Bidegain. El conjunto azulgrana afronta un desafío particular: la reprogramación de la sexta jornada lo obligó a disputar dos compromisos en apenas 48 horas.
El Ciclón llega con el ánimo renovado luego de cortar una racha adversa. Venía de perder el clásico ante Huracán y de empatar frente a Unión, pero logró recuperarse con un sólido 2-0 ante Estudiantes de Río Cuarto el domingo por la tarde.
Por su parte, la Gloria arribará al Bajo Flores con la intención de sumar por primera vez fuera de casa en el certamen. El ciclo de Diego Flores comenzó con el pie derecho: reemplazó a Daniel Oldrá y consiguió dos victorias consecutivas como local, 2-0 ante Central Córdoba y 2-1 frente a Atlético Tucumán.
El partido asoma determinante para ambos. El local quiere aprovechar el envión anímico y acomodarse en los puestos de arriba, mientras que la visita busca consolidar su recuperación y meterse en la conversación de la Zona A.
Formaciones de San Lorenzo vs. Instituto por el Torneo Apertura 2026
- San Lorenzo: Aún el entrenador no anunció el probable once que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Damián Ayude.
- Instituto: Aún el entrenador no anunció el probable once que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Diego Flores.
Cómo ver en vivo San Lorenzo vs. Instituto
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
