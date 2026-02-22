Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo San Lorenzo vs. Estudiantes (RC)
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver San Lorenzo vs. Estudiantes RC por el Torneo Apertura.
El Nuevo Gasómetro se prepara para un duelo de necesidades extremas este domingo a las 17:00. Por la sexta fecha del Apertura 2026, San Lorenzo vuelve a su casa para enfrentar a Estudiantes de Río Cuarto, con la urgencia de disipar los fantasmas que dejó una gira de visitante para el olvido.
El equipo de Boedo llega golpeado. Tras la dura derrota en el clásico frente a Huracán, el reciente empate sin goles ante Unión en Santa Fe dejó más dudas que certezas; un 0-0 "barato" que se sostuvo solo por los postes y la ineficacia del rival.
Para el conjunto cordobés, el sueño de la Primera División se ha transformado en un calvario. Con solo 1 punto de 15 posibles, el "León" llega al Bajo Flores tras ser humillado 4-0 por Atlético Tucumán.
La situación es tan crítica que el presidente del club, Alicio Dagatti, rompió el silencio con un durísimo descargo en redes sociales: "Es la derrota más dura en mis 12 años de gestión... Tener bien puesta la camiseta NO SE NEGOCIA".
Formaciones del encuentro
San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Johan Romaña, Gastón Hernández, Mathías De Ritis; Gonzalo Abrego, Nicolás Tripichio, Gregorio Rodríguez; Ezequiel Cerutti, Alexis Cuello y Agustín Ladstatter. DT: Damián Ayude.
Estudiantes (RC): Renzo Bacchia; Juan Antonini, Gonzalo Maffini, Matías Valenti, Tobías Ostchega; Gabriel Alanís, Mateo Bajamich, Francisco Romero, Siro Rosané; Martín Garnerone y Javier Ferreira. DT: Iván Delfino.
Cómo ver en vivo San Lorenzo vs. Estudiantes de Río Cuarto
La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
