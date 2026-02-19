San Lorenzo deberá jugar dos partidos en 48 horas por el paro general de la CGT

union san lorenzo

Reprogramación y mínimo descanso en el Nuevo Gasómetro

El Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires rechazó la posibilidad de jugar el viernes, ya que ese día Boca será local ante Racing, y tampoco autorizó el sábado debido a que Deportivo Riestra recibirá a Huracán en el estadio Guillermo Laza, ubicado a pocos metros. Como consecuencia del cambio al domingo, el partido frente a Instituto por la fecha 7 también sufrió una modificación. Estaba pautado para el martes 24 a las 18, pero finalmente se disputará a las 19:15. La leve variación horaria responde al cumplimiento del convenio colectivo, que establece un descanso mínimo de 48 horas antes de un nuevo compromiso.