Con un picante video, Luciana Milessi decidió "activar la cábala" para que Julián Álvarez vuelva al gol
La creadora de contenidos chaqueña causó furor en las redes sociales al dedicarle un picante video al delantero de la Selección Argentina.
En las últimas horas, la influencer y creadora de contenido para adultos Luciana Milessi sacudió las redes sociales al dedicarle un particular mensaje a Julián Álvarez, con el firme objetivo de cortar la sequía del atacante y ayudarlo a marcar su primer gol en esta cita máxima.
Sin dudas, el Mundial 2026 mantiene en vilo al país, y la búsqueda de cábalas para destrabar el arco de los delanteros argentinos llegó a un terreno totalmente inesperado.
Para entender el revuelo, hay que remontarse a finales de 2021. En aquel entonces, la influencer chaqueña saltó a la fama masiva tras participar en el polémico formato Elo Podcast, donde le lanzó propuestas de alto voltaje al futbolista cordobés, que daba sus primeros pasos consagratorios en el River de Marcelo Gallardo.
Creer o reventar, a partir de esa aparición mediática, la "Araña" inició una racha goleadora infernal que coronó a River campeón de la Liga Profesional, ganándose el mote popular de ser el "amuleto de la suerte" del jugador.
Luciana Milessi promete "activar la cábala" para que Julián Álvarez vuelva al gol
Cinco años después, y viendo que el actual delantero de la Selección aún no pudo inflar las redes en el torneo de América del Norte, Milessi decidió que era momento de intervenir. El operativo comenzó en su cuenta de X (antes Twitter), donde tiró la primera piedra.
"Hay que activar la cábala para que Julián pueda hacer su primer gol mundialista", lanzó ante sus miles de seguidores, cosechando interacciones inmediatas.
"Te veo desmotivado... si querés que vaya, yo voy"
Lejos de dejarlo en un simple comentario de redes, la influencer redobló la apuesta y subió un video cargado de humor, sensualidad y códigos futboleros, donde dejó flotando la firme posibilidad de tener una segunda vuelta en el programa que la vio nacer mediáticamente.
"Nunca creí que iba a hacer esto de nuevo, pero la Argentina me necesita", arrancó diciendo Milessi en el clip, mirando fijo a la cámara con tono dramático y humorístico.
Acto seguido, le habló directamente al atacante del equipo de Lionel Scaloni: "Bueno Julián, grabo este video porque es el último Mundial de Messi y te veo desmotivado, no sé qué está pasando... si querés que vaya (a Elo Podcast), yo voy", remató, dejando en claro que está dispuesta a todo con tal de que la Selección avance y el capitán levante la copa en su última función.
La pelota ahora la tiene Julián, mientras las redes sociales ya adoptaron la propuesta como la nueva cábala del pueblo.
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