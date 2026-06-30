Con un picante video, Luciana Milessi decidió "activar la cábala" para que Julián Álvarez vuelva al gol

"Hay que activar la cábala para que Julián pueda hacer su primer gol mundialista", lanzó ante sus miles de seguidores, cosechando interacciones inmediatas.

Con un picante video, Luciana Milessi decidió "activar la cábala" para que Julián vuelva al gol en el Mundial

"Te veo desmotivado... si querés que vaya, yo voy"

Lejos de dejarlo en un simple comentario de redes, la influencer redobló la apuesta y subió un video cargado de humor, sensualidad y códigos futboleros, donde dejó flotando la firme posibilidad de tener una segunda vuelta en el programa que la vio nacer mediáticamente.

"Nunca creí que iba a hacer esto de nuevo, pero la Argentina me necesita", arrancó diciendo Milessi en el clip, mirando fijo a la cámara con tono dramático y humorístico.

Acto seguido, le habló directamente al atacante del equipo de Lionel Scaloni: "Bueno Julián, grabo este video porque es el último Mundial de Messi y te veo desmotivado, no sé qué está pasando... si querés que vaya (a Elo Podcast), yo voy", remató, dejando en claro que está dispuesta a todo con tal de que la Selección avance y el capitán levante la copa en su última función.

La pelota ahora la tiene Julián, mientras las redes sociales ya adoptaron la propuesta como la nueva cábala del pueblo.