Por qué se demoró México vs. Ecuador y a qué hora empieza
Un fuerte temporal en la capital obligó a postergar el choque de México vs. Ecuador por el Mundial 2026. Enterate a qué hora arranca el partido.
El trascendental encuentro entre México vs. Ecuador por los 16avos de final de la Copa del Mundo sufrió una demora de último momento. Las intensas lluvias y la actividad eléctrica en las inmediaciones del Estadio Azteca obligaron a las autoridades a tomar una decisión de emergencia para resguardar a todos.
IMPORTANTE: Cambió el horario de México vs. Ecuador por el Mundial 2026: los motivos
A qué hora empieza México vs. Ecuador tras la tormenta
El partido de eliminación directa estaba originalmente pautado para iniciar a las 22:00 horas (horario de Argentina). Sin embargo, frente al brusco empeoramiento de las condiciones meteorológicas, el comité organizador de la FIFA en conjunto con el cuerpo arbitral determinaron retrasar el inicio al menos 30 minutos.
De esta manera, si el temporal cede y los trabajos en el terreno surten efecto, la pelota comenzará a rodar de manera oficial a partir de las 22:30 horas.
Los motivos del retraso en el Estadio Azteca
El clima se volvió el protagonista indiscutido en la previa del cruce. Las razones centrales que motivaron esta interrupción fueron las siguientes:
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Diluvio inesperado: Las intensas precipitaciones pusieron a prueba el sistema de drenaje del "Coloso de Santa Úrsula", obligando a los cancheros a trabajar contrarreloj para retirar los excedentes de agua.
Actividad eléctrica: La fuerte tormenta estuvo acompañada por rayos y severas ráfagas de viento, lo que representaba un riesgo absoluto para la integridad física de los presentes.
Protocolo preventivo: Ante este escenario, ambos planteles tuvieron que suspender sus ejercicios de calentamiento en el campo de juego y regresar inmediatamente a los vestuarios a la espera de nuevas directivas.
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