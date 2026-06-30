A qué hora juegan México vs. Ecuador
La FIFA postergó el inicio de México vs. Ecuador en el Estadio Azteca debido a un diluvio feroz. Conocé el nuevo horario del partido por el Mundial 2026.
Un frente climático severo obligó a modificar la programación del esperado partido de México vs. Ecuador. El trascendental encuentro correspondiente a los 16avos de final de la Copa del Mundo sufrió una inesperada demora de último momento debido a las intensas precipitaciones y la actividad eléctrica en la capital azteca.
A qué hora juega México Ecuador por la Copa Mundial futbol
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El compromiso decisivo por la copa mundial futbol estaba estipulado originalmente para comenzar a las 22:00 horas (hora de nuestro país). Sin embargo, las autoridades del comité organizador de la FIFA, en conjunto con el cuerpo arbitral, tomaron la determinación oficial de demorar el inicio del partido al menos 30 minutos debido a las condiciones meteorológicas extremas. El objetivo prioritario de los organizadores es resguardar la integridad física de los futbolistas y del público presente en las tribunas.
Por qué se demoró el partido en el Estadio Azteca
El clima en el DF empeoró de manera drástica durante la última hora previa al pitazo inicial. Se desató un fuerte diluvio con ráfagas de viento y tormenta eléctrica en los alrededores del mítico Estadio Azteca. Debido a esto, el sistema de drenaje del campo de juego está siendo puesto a prueba al máximo, obligando a los cancheros a trabajar contrarreloj para retirar todos los excedentes de agua del césped antes del comienzo.
Por estas razones de fuerza mayor, tanto el seleccionado local conducido por Javier Aguirre como el combinado ecuatoriano comandado por Sebastián Beccacece tuvieron que interrumpir sus respectivos ejercicios de calentamiento previo y regresar de inmediato a los vestuarios a la espera de nuevas directivas oficiales.
Donde ver Mexico vs ecuador en vivo
Los fanáticos que buscan donde ver mexico vs ecuador o saber dónde mirar selección de fútbol de méxico contra selección de fútbol de ecuador deberán estar atentos a las señales de transmisión oficiales, las cuales irán informando el minuto a minuto de los trabajos en el campo de juego.
Mexico vs ecuador pronostico del encuentro
En lo que respecta al plano deportivo, este cruce de eliminación directa genera una enorme expectativa en toda América. Quien logre avanzar en esta llave se meterá de manera directa entre los mejores ocho seleccionados del torneo y esperará en la siguiente ronda por el ganador del partido entre Inglaterra y la República Democrática del Congo.
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