A qué hora juegan México vs. Ecuador

Donde ver Mexico vs ecuador en vivo

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Mexico vs ecuador pronostico del encuentro

En lo que respecta al plano deportivo, este cruce de eliminación directa genera una enorme expectativa en toda América. Quien logre avanzar en esta llave se meterá de manera directa entre los mejores ocho seleccionados del torneo y esperará en la siguiente ronda por el ganador del partido entre Inglaterra y la República Democrática del Congo.