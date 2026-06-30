Falló la predicción del matemático que acertó los últimos tres campeones del Mundial
Joachim Klement había anticipado los títulos de Alemania, Francia y Argentina en las últimas competencias, pero su nuevo pronóstico para 2026 quedó descartado.
Durante los últimos años, el nombre de Joachim Klement se convirtió en uno de los más mencionados cada vez que comienza una Copa del Mundo. El matemático alemán creó un modelo propio basado en estadísticas, contextos y probabilidades para intentar anticipar qué selección levantaría el trofeo, y su método había logrado una efectividad llamativa.
La racha comenzó en el Mundial de Brasil 2014, cuando su sistema señaló a Alemania como campeona antes de que el equipo de Joachim Löw conquistara el título. Tras ese acierto, Klement reconoció que quedó sorprendido por el resultado: “horrorizado cuando Alemania salió campeón por el hecho de que todos los expertos habían recordado antes que nunca un equipo europeo había ganado un Mundial en Sudamérica”.
Con el paso de los años, el matemático volvió a utilizar su fórmula y repitió el éxito en Rusia 2018, donde eligió a Francia, y en Qatar 2022, donde anticipó el campeonato de la Selección Argentina.
El pronóstico que no pudo sostenerse en 2026
Para esta edición del Mundial, Klement había apostado por Países Bajos como el próximo campeón. Su predicción dejaba afuera a grandes candidatos como Argentina, Francia y España, y ubicaba al conjunto neerlandés como ganador tras superar a España en semifinales y a Portugal en la final.
Sin embargo, la historia tomó otro rumbo y la racha perfecta llegó a su fin. Países Bajos quedó eliminado de manera temprana luego de igualar sobre la hora y caer por penales frente a Marruecos, repitiendo una eliminación desde los doce pasos por tercera Copa del Mundo consecutiva.
Incluso antes de la caída del pronóstico, Neymar Jr. había cuestionado el modelo de Klement luego de que este anticipara una derrota de Brasil frente a Japón. El delantero del Santos utilizó sus redes sociales para referirse a la predicción y le dedicó un mensaje en X, la plataforma anteriormente conocida como Twitter.
Además, otra parte del análisis del matemático ya quedó sin posibilidades de cumplirse: había señalado que Argentina sería la única selección sudamericana en llegar a los cuartos de final y que luego sería eliminada por Portugal de Cristiano Ronaldo. Sin embargo, ese cruce ya no podrá darse de la manera planteada, ya que los portugueses terminaron segundos en su grupo y solo podrían encontrarse con la Albiceleste en una hipotética final.
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario