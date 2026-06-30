Falló la predicción del matemático que acertó los últimos tres campeones del Mundial

Incluso antes de la caída del pronóstico, Neymar Jr. había cuestionado el modelo de Klement luego de que este anticipara una derrota de Brasil frente a Japón. El delantero del Santos utilizó sus redes sociales para referirse a la predicción y le dedicó un mensaje en X, la plataforma anteriormente conocida como Twitter.

Además, otra parte del análisis del matemático ya quedó sin posibilidades de cumplirse: había señalado que Argentina sería la única selección sudamericana en llegar a los cuartos de final y que luego sería eliminada por Portugal de Cristiano Ronaldo. Sin embargo, ese cruce ya no podrá darse de la manera planteada, ya que los portugueses terminaron segundos en su grupo y solo podrían encontrarse con la Albiceleste en una hipotética final.