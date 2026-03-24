Con una gran polémica, Huracán y Barracas Central igualaron 0-0 por el Torneo Apertura
En Parque Patricios, el Globo no pudo derrotar al Guapo de Rubén Darío Insúa para sacarlo de los puestos de playoffs. Hubo una enorme polémica cerca del final.
Huracán y Barracas Central no se sacaron ventajas este lunes en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, en el marco de la duodécima fecha del Torneo Apertura 2026, en un partido al que no le faltaron polémicas.
El Globo atraviesa un momento irregular y necesitaba sumar de a tres para volver a meterse en los puestos de clasificación a los playoffs. Sin embargo, no pudo imponerse pese a que a 10 minutos del penal pidió un penal por una presunta mano, que el árbitro no sancionó ni tampoco fue revisada en el VAR en la gran polémica de la noche.
El equipo dirigido por Diego Martínez ganó solo uno de los últimos seis partidos y también venía de empatar 0-0 frente a Aldosivi en Mar del Plata.
Barracas Central, en tanto, atraviesa un presente positivo y logró meterse entre los primeros ocho de la Zona B tras vencer 2-1 a Atlético Tucumán con goles de Gonzalo Maroni y Lucas Gamba. El equipo de Rubén Darío Insúa acumula 16 puntos y lleva cinco partidos sin derrotas, lo que le permitió posicionarse en zona de clasificación.
Formaciones del encuentro entre Huracán y Barracas Central
- Huracán: Sebastián Meza; Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Nehuén Paz, César Ibáñez; Emmanuel Ojeda, Leonardo Gil; Thaiel Peralta, Óscar Romero, Óscar Cortés; Luciano Giménez. DT: Diego Martínez.
- Barracas Central: Juan Espínola; Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Nicolás Demartini; Tomás Porra, Dardo Miloc, Iván Tapia, Gonzalo Maroni, Rodrigo Insua; Jhonatan Candia, Gonzalo Morales. DT: Rubén Darío Insúa.
Huracán vs. Barracas Central, por el Torneo Apertura: dónde ver en vivo y datos del partido
- Hora: 21.15
- TV: TNT Sports Premium
- Árbitro: Facundo Tello
- VAR: Adrián Franklin
- Estadio: Tomás Adolfo Ducó
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