Con una gran polémica, Huracán y Barracas Central igualaron 0-0 por el Torneo Apertura

El Globo atraviesa un momento irregular y necesitaba sumar de a tres para volver a meterse en los puestos de clasificación a los playoffs. Sin embargo, no pudo imponerse pese a que a 10 minutos del penal pidió un penal por una presunta mano, que el árbitro no sancionó ni tampoco fue revisada en el VAR en la gran polémica de la noche.