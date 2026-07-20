La FIFA publicó la tabla general del Mundial 2026: así quedó el ranking completo

En cuanto a los equipos sudamericanos, Argentina fue, por amplio margen, la mejor selección del continente. Colombia ocupó el décimo puesto, mientras que Brasil tuvo un rendimiento por debajo de las expectativas y terminó en la 11ª colocación. Paraguay finalizó 16°, Ecuador 25° y Uruguay protagonizó una de las grandes decepciones del Mundial al ubicarse en el 37° lugar con apenas dos puntos.