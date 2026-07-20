La FIFA publicó la tabla general del Mundial 2026: así quedó el ranking completo
Con España como campeona y Argentina en el segundo puesto, el máximo organismo del fútbol dio a conocer la clasificación final de las 48 selecciones que participaron de la Copa del Mundo.
Con la consagración de España en el Mundial 2026 y la histórica campaña de la Selección Argentina, la FIFA publicó la tabla general del torneo y confirmó cómo finalizaron las 48 selecciones que participaron de la Copa del Mundo disputada en Estados Unidos, México y Canadá.
Como era de esperarse, el conjunto dirigido por Luis de la Fuente terminó en el primer puesto tras conquistar su segunda estrella mundial. Argentina, por su parte, culminó en la segunda posición luego de alcanzar una nueva final del mundo, mientras que Inglaterra y Francia completaron los cuatro primeros lugares.
Para confeccionar este ranking, la FIFA tomó en cuenta la instancia en la que fue eliminada cada selección y los puntos obtenidos durante el certamen. El sistema de puntuación otorgó tres unidades por victoria (incluyendo triunfos en el alargue), un punto por empate o partidos definidos por penales y cero puntos por derrotas.
Entre las sorpresas del ranking aparece Noruega, que finalizó en el quinto lugar gracias a su destacada actuación hasta los cuartos de final. Bélgica, Marruecos y Suiza completaron el grupo de los ocho mejores seleccionados del torneo.
En cuanto a los equipos sudamericanos, Argentina fue, por amplio margen, la mejor selección del continente. Colombia ocupó el décimo puesto, mientras que Brasil tuvo un rendimiento por debajo de las expectativas y terminó en la 11ª colocación. Paraguay finalizó 16°, Ecuador 25° y Uruguay protagonizó una de las grandes decepciones del Mundial al ubicarse en el 37° lugar con apenas dos puntos.
Así quedó la tabla general del Mundial 2026
- España: 22 puntos (8 PJ: 7 victorias y 1 empate)
- Argentina: 21 puntos (8 PJ: 7 victorias y 1 derrota)
- Inglaterra: 19 puntos (8 PJ: 6 victorias, 1 empate y 1 derrota)
- Francia: 18 puntos (8 PJ: 6 victorias y 2 derrotas)
Eliminados en cuartos de final
- Noruega: 12 puntos.
- Bélgica: 11 puntos.
- Marruecos: 11 puntos.
- Suiza: 11 puntos.
Eliminados en octavos de final
- México: 12 puntos.
- Colombia: 11 puntos.
- Brasil: 10 puntos.
- Estados Unidos: 9 puntos.
- Portugal: 8 puntos.
- Canadá: 7 puntos.
- Egipto: 6 puntos.
- Paraguay: 5 puntos.
Eliminados en 16avos de final
- Países Bajos: 8 puntos.
- Alemania: 7 puntos.
- Costa de Marfil: 6 puntos.
- Croacia: 6 puntos.
- Japón: 5 puntos.
- Australia: 5 puntos.
- República Democrática del Congo: 4 puntos.
- Ghana: 4 puntos.
- Ecuador: 4 puntos.
- Sudáfrica: 4 puntos.
- Suecia: 4 puntos.
- Austria: 4 puntos.
- Bosnia y Herzegovina: 4 puntos.
- Argelia: 4 puntos.
- Senegal: 3 puntos.
- Cabo Verde: 3 puntos.
Eliminados en fase de grupos
- Irán: 3 puntos.
- Corea del Sur: 3 puntos.
- Turquía: 3 puntos.
- Escocia: 3 puntos.
- Uruguay: 2 puntos.
- Arabia Saudita: 2 puntos.
- República Checa: 1 punto.
- Nueva Zelanda: 1 punto.
- Qatar: 1 punto.
- Curazao: 1 punto.
- Panamá: 0 puntos.
- Jordania: 0 puntos.
- Haití: 0 puntos.
- Uzbekistán: 0 puntos.
- Túnez: 0 puntos.
- Irak: 0 puntos.
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