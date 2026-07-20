La FIFA abrió una investigación disciplinaria contra Argentina tras los incidentes en la final del Mundial 2026

La investigación llega en un momento particular para la Selección Argentina, que atraviesa horas de incertidumbre tras la derrota en la final del Mundial y mientras continúan las especulaciones sobre el futuro de Lionel Scaloni al frente del equipo.

En el horizonte de la Albiceleste aparecen las próximas fechas FIFA de septiembre y noviembre, mientras que las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030 comenzarán en marzo de 2027, certamen al que Argentina ya se encuentra clasificada como país organizador.