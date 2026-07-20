La FIFA abrió una investigación disciplinaria contra Argentina tras los incidentes en la final del Mundial 2026
El máximo organismo del fútbol mundial designó un instructor para analizar los hechos ocurridos una vez finalizado el partido ante España y podría aplicar sanciones a los involucrados.
La FIFA abrió una investigación disciplinaria para analizar los incidentes ocurridos tras la derrota de la Selección Argentina frente a España en la final del Mundial 2026. El máximo organismo del fútbol mundial ya designó un instructor que tendrá a su cargo la recopilación de pruebas y la evaluación de lo sucedido en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.
Según pudo confirmar la agencia EFE, la entidad analizará las actas arbitrales y las imágenes del encuentro antes de determinar si corresponde aplicar sanciones a los futbolistas y miembros del cuerpo técnico de la Albiceleste involucrados en los altercados.
Los incidentes se produjeron una vez finalizado el partido, en medio de los festejos del seleccionado español por la obtención de su segunda Copa del Mundo. La situación más tensa comenzó con un cruce entre Nahuel Molina y Rodri, que derivó en un tumulto entre jugadores de ambos equipos. Como consecuencia de los enfrentamientos, Leandro Paredes fue expulsado luego de protagonizar un fuerte altercado con Eric García y Gavi. Además, Roberto Ayala, ayudante de campo de Lionel Scaloni, también quedó involucrado tras un cruce con Dani Olmo.
La noticia fue adelantada este lunes por Sky Sports y posteriormente confirmada por fuentes de la FIFA, que ya puso en marcha el procedimiento disciplinario correspondiente para esclarecer los hechos. Por el momento, el organismo no comunicó cuáles podrían ser las sanciones que recibirían los protagonistas argentinos, ya que primero deberá analizar toda la documentación y el material audiovisual disponible.
La investigación llega en un momento particular para la Selección Argentina, que atraviesa horas de incertidumbre tras la derrota en la final del Mundial y mientras continúan las especulaciones sobre el futuro de Lionel Scaloni al frente del equipo.
En el horizonte de la Albiceleste aparecen las próximas fechas FIFA de septiembre y noviembre, mientras que las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030 comenzarán en marzo de 2027, certamen al que Argentina ya se encuentra clasificada como país organizador.
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