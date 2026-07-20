Cuántos partidos se jugarán en el histórico Mundial 2030

La sumatoria de los cruces de eliminación directa arroja las siguientes cifras:

16avos de final: 16 partidos.

Octavos de final: 8 partidos.

Cuartos de final: 4 partidos.

Semifinales: 2 partidos.

Tercer puesto y Final: 2 partidos.

Al sumar estos 32 cruces decisivos a los 96 encuentros iniciales de la fase de grupos, el campeonato alcanzará la asombrosa suma de 128 partidos en total. Se trata de un salto monumental en la historia de la competición, garantizando semanas repletas de emociones continuas para celebrar a lo grande el tan ansiado centenario.