Cuántos partidos se jugarán en el histórico Mundial 2030
Con la la ampliación a 64 equipos participantes, según Conmebol, el Mundial 2030 será una verdadera maratón de fútbol con una cifra récord de partidos.
conLa reciente ratificación de que el histórico Mundial 2030 contará con un total de 64 selecciones revolucionó el panorama deportivo. Ante este inmenso incremento de países competidores, los hinchas comienzan a preguntarse cómo será el formato y, sobre todo, cuántos cruces conformarán el calendario del esperado certamen internacional.
El formato proyectado por la Conmebol y la FIFA
Si bien el reciente anuncio revolucionó a los fanáticos de este deporte, el aumento al doble de participantes respecto a la edición de Qatar 2022 exige una estructura organizativa sin precedentes. Con 64 equipos confirmados para la fase inicial, el esquema más lógico y tradicional implicaría dividirlos en 16 grupos de 4 selecciones cada uno.
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Bajo esta distribución matemática, la primera fase del torneo constaría de 96 partidos en total, lo que garantizaría que cada nación dispute al menos tres encuentros en territorio sudamericano, español o marroquí antes de la definición.
El camino a la final: 128 encuentros en total
Una vez concluida la vibrante zona de grupos, el certamen entraría en una extensa y apasionante etapa de eliminación directa. Con los dos mejores países de cada zona avanzando a la siguiente ronda, se inauguraría de manera inédita la fase de 16avos de final.
La sumatoria de los cruces de eliminación directa arroja las siguientes cifras:
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16avos de final: 16 partidos.
Octavos de final: 8 partidos.
Cuartos de final: 4 partidos.
Semifinales: 2 partidos.
Tercer puesto y Final: 2 partidos.
Al sumar estos 32 cruces decisivos a los 96 encuentros iniciales de la fase de grupos, el campeonato alcanzará la asombrosa suma de 128 partidos en total. Se trata de un salto monumental en la historia de la competición, garantizando semanas repletas de emociones continuas para celebrar a lo grande el tan ansiado centenario.
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