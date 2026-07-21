El mensaje de Gianni Infantino para la Selección Argentina tras la final del Mundial 2026: "Excelencia"

Scaloni también hizo un balance de la actuación de la Albiceleste en la Copa del Mundo y destacó el enorme esfuerzo que realizó el plantel para volver a disputar una final mundialista cuatro años después de la consagración en Qatar 2022: "Estamos satisfechos con lo logrado. Somos conscientes de lo que generamos en la gente y por eso mismo duele. Al final se juega para darle una alegría a los hinchas, al público y a las familias, pero hay veces que se puede ganar y otras no", expresó.

Lionel Scaloni

El entrenador reconoció que los días posteriores a la derrota fueron difíciles de atravesar, aunque valoró el cariño que recibió la delegación argentina en su regreso al país. "Está claro que llegar a una final no es fácil. Los primeros días después de perder son difíciles, más allá de que siempre es fútbol y que la gente lo reconoce. Es impresionante el apoyo que recibimos", sostuvo.

Además, resaltó el significado que tuvo el recibimiento de los hinchas en Ezeiza y la unión que generó este grupo durante los últimos años. "Ver a esos chicos felices significa muchísimo. No ganamos la Copa, pero conseguimos la unión de todos los argentinos y eso también es muy importante", manifestó.

Por otra parte, Scaloni fue consultado sobre su futuro al frente de la Selección argentina, uno de los grandes interrogantes que surgieron tras la final del Mundial. Rodeado por los fanáticos que cantaban "Leo no se va", el entrenador llevó tranquilidad y confirmó que continuará en su cargo, al menos hasta fin de año: "Hasta diciembre estoy en el cargo. Les pido que no hagan ruido con esta situación porque son días complicados", señaló.

Finalmente, el técnico campeón del mundo en Qatar 2022 confesó que jamás imaginó vivir todo lo que consiguió junto a la Selección argentina y les agradeció a sus colaboradores y futbolistas por el camino recorrido. También reveló que, tras la derrota ante España, hubo poco espacio para las palabras dentro del vestuario. "La tristeza fue muy grande", concluyó Scaloni, que ahora buscará descansar junto a su familia antes de comenzar a planificar el futuro de la Albiceleste.