Condenaron al exgimnasta olímpico Federico Molinari por grooming contra una alumna menor de edad

La acusación durante el debate estuvo a cargo de la fiscal Gabriela Conde, mientras que la investigación había sido impulsada por el fiscal Gonzalo Acosta, de la Fiscalía Especializada en Delitos Conexos a la Trata de Personas, Pornografía Infantil y Grooming de San Isidro. La querella representó a la joven durante todo el proceso que culminó con el veredicto condenatorio.