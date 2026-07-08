Detuvieron a un hombre acusado por un femicidio en Junín y por el secuestro de la hija de la víctima

Sin embargo, el engranaje ya estaba en funcionamiento: Bonafe se presentó este miércoles por la mañana en la casa de Errepán, ubicada sobre la calle Iberlucea entre Lavalle y Belgrano, y la asesinó de un disparo en la cabeza.

Luego se fugó en moto con la nena a cuestas.

El hombre y la nena se alejaron del domicilio a las 7.45 de la mañana, y horas más tarde la pareja de la mujer descubrió el femicidio al regresar a su casa tras su jornada laboral.

El caso está en manos de la fiscal María Fernanda Sánchez, quien modificó la carátula de la causa: pasó de grooming a femicidio seguido de rapto.

Investigadores policiales y judiciales allanaron una segunda vez la casa de Bonafe, y ésta vez encontraron una carta en la que el hombre manifestó su intención de escapar a Arias, en Córdoba, o a Cañada Seca, en Santa Fe.

Bonafe llevó a la nena en casa de unos conocidos en Pergamino. Ahí los encontraron los efectivos policiales que entablaron una negociación con el hombre hasta lograr reducirlo y desarmarlo.

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, confirmó públicamente que la nena "se encuentra en buen estado de salud, está sana y a resguardo".

Alonso señaló en C5N que "gracias a la Alerta Sofía y que empezó a circular por diferentes medios la cara del femicida, un docente se contactó porque lo había encontrado haciendo dedo y lo llevó en su auto a Pergamino".