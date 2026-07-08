Detuvieron a un hombre acusado por un femicidio en Junín y por el secuestro de la hija de la víctima
El sospechoso está investigado por grooming, que es la práctica de acoso sexual online contra menores de edad. La causa es por femicidio seguido de rapto.
La Policía bonaerense detuvo este miércoles a un hombre acusado por el femicidio de una mujer en Junín, seguido del rapto de la hija de la víctima, que tiene apenas siete años. Lo encontraron en Pergamino, a donde había ido a esconderse.
El acusado fue identificado como Sebastián Daniel Bonafe, quien ya era investigado por la justicia bonaerense en una causa por grooming que había iniciado la víctima del femicidio, que se llamaba Mercedes Errepán.
Errapán, de 32 años, tenía una relación tan cercana con Bonafe que el hombre es el padrino de la nena.
Pero ese vínculo se cortó cuando la mujer lo denunció por tomarle fotos a la nena, desnuda.
Efectivos policiales allanaron el viernes pasado el domicilio del hombre, sobre la calle Almafuerte 1400, pero no encontraron pruebas del delito de grooming.
Sin embargo, el engranaje ya estaba en funcionamiento: Bonafe se presentó este miércoles por la mañana en la casa de Errepán, ubicada sobre la calle Iberlucea entre Lavalle y Belgrano, y la asesinó de un disparo en la cabeza.
Luego se fugó en moto con la nena a cuestas.
El hombre y la nena se alejaron del domicilio a las 7.45 de la mañana, y horas más tarde la pareja de la mujer descubrió el femicidio al regresar a su casa tras su jornada laboral.
El caso está en manos de la fiscal María Fernanda Sánchez, quien modificó la carátula de la causa: pasó de grooming a femicidio seguido de rapto.
Investigadores policiales y judiciales allanaron una segunda vez la casa de Bonafe, y ésta vez encontraron una carta en la que el hombre manifestó su intención de escapar a Arias, en Córdoba, o a Cañada Seca, en Santa Fe.
Bonafe llevó a la nena en casa de unos conocidos en Pergamino. Ahí los encontraron los efectivos policiales que entablaron una negociación con el hombre hasta lograr reducirlo y desarmarlo.
El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, confirmó públicamente que la nena "se encuentra en buen estado de salud, está sana y a resguardo".
Alonso señaló en C5N que "gracias a la Alerta Sofía y que empezó a circular por diferentes medios la cara del femicida, un docente se contactó porque lo había encontrado haciendo dedo y lo llevó en su auto a Pergamino".
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