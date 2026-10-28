Condenaron a siete años de prisión al barrabrava de Newell's que amenazó a la familia de Ángel Di María

Ángel Di María metió un doblete para Rosario Central ante Estudiantes por la Supercopa Internacional.

El paquete y la amenaza llegaron a la inmobiliaria que administra la hermana de Ángel Di María y dieron pie a una investigación en la que no sólo identificaron a Di Vanni, sino que también sirvió para conectarlo a una asociación ilícita vinculada a la barra de Newell's.

Además, el barrabrava quedó involucrado en un tiroteo perpetrado en julio de 2024 en la zona sur de Rosario, lo que hizo aún más importante alcanzar la instancia de juicio abreviado.

Mientras tanto, Ángel Di María hizo su regreso a Rosario Central en julio de 2025 tras su paso por el Benfica, y tiene contrato hasta fines de junio de 2027.