Condenaron a siete años de prisión al barrabrava de Newell's que amenazó a la familia de Ángel Di María
"Si volvés, la próxima que recibas es la de tu hija", escribió en mazo de 2024 el hombre que mandó una cabeza de chancho a la casa de Ángel Di María en Rosario.
La Justicia de Santa Fe condenó esta semana al barrabrava de Newell's Sergio Gabriel "Bebe" Di Vanni por amenazar de muerte a la familia de Ángel Di María en marzo de 2024, cuando todavía era sólo un rumor el regreso del campeón del mundo a Rosario Central.
Condenaron a siete años de prisión al barrabrava de Newell's que amenazó a la familia de Ángel Di María
Di Vanni fue condenado a siete años y seis meses de cárcel en un juicio abreviado que fue resuelto por la jueza Paula Álvarez en el Centro de Justicia Penal de Rosario después de que la defensa del barrabrava acordara con la fiscal del caso, Paula Barros.
Según informó el sitio Vía Szeta, Di Vanni, de 45 años, era parte de un grupo que en marzo de 2024 le disputaba el control de la barra de Newell's a Leandro “Pollo” Vinardi, conocido por ser ladero del líder de Los Monos, Guille Cantero.
En ese contexto, Di Vanni y los suyos perpetraron una balacera en el country de Funes, a las afueras de Rosario, donde reside Ángel Di María con su familia.
Además, el grupo le mandó una cabeza de chancho a la hermana del futbolista con una nota dirigida a él y la amenaza explícita: "Si 'volbés', la próxima que recibas es la de...", y el nombre de una de las hijas del jugador. "No vengas, hacé caso. Nosotros no tiramos 'papelitos', tiramos tiros y muerto. Ni Pullaro te safa", se leía en el mensaje, que aludía al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.
El paquete y la amenaza llegaron a la inmobiliaria que administra la hermana de Ángel Di María y dieron pie a una investigación en la que no sólo identificaron a Di Vanni, sino que también sirvió para conectarlo a una asociación ilícita vinculada a la barra de Newell's.
Además, el barrabrava quedó involucrado en un tiroteo perpetrado en julio de 2024 en la zona sur de Rosario, lo que hizo aún más importante alcanzar la instancia de juicio abreviado.
Mientras tanto, Ángel Di María hizo su regreso a Rosario Central en julio de 2025 tras su paso por el Benfica, y tiene contrato hasta fines de junio de 2027.
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