Axel Kicillof avaló la Resolución 467/2026 y hay feriado en Buenos Aires en el día de Halloween

Un 31 de octubre de 1867, el Senado y la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires sancionaron la Ley N°521, mediante la cual se dividió el territorio de Necochea para fundar este nuevo distrito, nombrándolo en honor al entonces presidente de México, Benito Juárez.

Axel Kicillof firmó la Resolución 467/2026 y hay feriado en Benito Juárez

A partir de la Resolución 467/2026 rubricada por el ministro Carlos Bianco, el Gobierno bonaerense oficializó el feriado patronal para Benito Juárez.

La disposición establece descanso obligatorio para los empleados de la administración pública provincial y del Banco Provincia, en tanto que el sector comercial e industrial podrá adherirse de forma opcional.