Axel Kicillof avaló la Resolución 467/2026 y hay feriado en Buenos Aires en el día de Halloween
Con la firma de Carlos Bianco, el mes de octubre ofrece un último feriado para un territorio en particular, previamente aprobado por Axel Kicillof.
Mediante la Resolución 467/2026, la gestión provincial de Axel Kicillof oficializó el cronograma de feriados correspondientes a octubre en la provincia de Buenos Aires. La disposición contempla el cese de actividades habituales para el personal estatal bonaerense y los trabajadores de la banca pública y privada local.
Por su parte, los rubros del comercio y la industria tendrán un esquema opcional, quedando a criterio de cada empleador la adhesión a la medida.
En este marco, la jornada festiva beneficia al partido de Benito Juárez, que tendrá un día no laborable este sábado 31 de octubre en la misma jornada que muchos celebran Halloween. Como suele ocurrir, este asueto toma por sorpresa a quienes desconocen el hito histórico y las fechas patronales de los distritos del interior bonaerense.
Cabe señalar que, al caer sábado, no habrá modificaciones laborales para el personal estatal y bancario, aunque sí puede afectar a los empleados privados.
¿Por qué es feriado en Benito Juárez este sábado 31 de octubre?
Este sábado 31 de octubre es feriado en Benito Juárez porque se conmemora el aniversario de la creación del partido.
Un 31 de octubre de 1867, el Senado y la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires sancionaron la Ley N°521, mediante la cual se dividió el territorio de Necochea para fundar este nuevo distrito, nombrándolo en honor al entonces presidente de México, Benito Juárez.
Axel Kicillof firmó la Resolución 467/2026 y hay feriado en Benito Juárez
A partir de la Resolución 467/2026 rubricada por el ministro Carlos Bianco, el Gobierno bonaerense oficializó el feriado patronal para Benito Juárez.
La disposición establece descanso obligatorio para los empleados de la administración pública provincial y del Banco Provincia, en tanto que el sector comercial e industrial podrá adherirse de forma opcional.
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