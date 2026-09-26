Rosario Central, campeón de la Supercopa Internacional: venció 3-1 a Estudiantes con algunas polémicas

¡¡METIÓ PUCHITO DE ENTRADA!! Gran corrida de Tobio Burgos, Carrillo la bajó y Alexis Castro anotó el 1-0 de Estudiantes vs. Rosario Central antes del minuto de juego.



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El 1-1 de Ángel Di María:

Jugador de finales



El espectacular golazo de tiro libre de Ángel Di María en la Supercopa Interncional.pic.twitter.com/gQMvarlltg — minutouno (@minutounocom) September 26, 2026

El 2-1 de Ángel Di María:

¡HAY PENAL PARA ROSARIO CENTRAL EN EL CIERRE DEL PRIMER TIEMPO!



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El 3-1 de Julián Fernández para Rosario Central sobre la hora:

¡¡¡EL TERCERO DEL CANALLA PARA GRITAR CAMPEÓN!!! ¡¡MUSLERA FUE A BUSCAR EL EMPATE Y EN LA CONTRA JULIÁN FERNÁNDEZ DEFINIÓ CON EL ARCO SOLO PARA EL 3-1!!



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Cómo llegaban Estudiantes y Rosario Central

El conjunto platense accedió a la definición luego de consagrarse campeón del Trofeo de Campeones 2025, tras vencer 2-1 a Platense en la final disputada en San Nicolás. De esta manera, el equipo dirigido por Alexander Medina buscará conquistar por primera vez el trofeo, luego de haber perdido la edición 2024 ante Vélez, que se impuso 2-0 en Avellaneda.

El “Pincha” llega a esta definición mientras afronta una triple competencia, ya que además del Torneo Clausura y la Copa Argentina, se encuentra entre los cuatro mejores de la Copa Libertadores. Estudiantes se prepara para disputar las semifinales del certamen continental ante Flamengo, aunque sufrió una baja importante: Joaquín Correa padece un desgarro y no estará disponible para los próximos compromisos.

Por su parte, el "Canalla" obtuvo su lugar en la final por haber terminado en el primer puesto de la Tabla Anual de la Liga Profesional 2025, por lo que intentará sumar un nuevo título a sus vitrinas. El equipo comandado por Jorge Almirón llega después de vencer 1-0 a Argentinos Juniors por la décima fecha del Torneo Clausura.

Ambos equipos afrontarán la definición con bajas producto de la Fecha FIFA. En Estudiantes no estará el defensor Tomás Palacios, convocado por Lionel Scaloni a la Selección Argentina, mientras que Central no podrá contar con Jaminton Campaz, citado por Colombia, ni con Vicente Pizarro, llamado por Chile.

Formaciones de Estudiantes de La Plata vs. Rosario Central por la Supercopa Internacional

Estudiantes : Fernando Muslera; Eric Meza, Santiago Núñez, Leandro González Pírez, Eros Mancuso; Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Fabricio Pérez, Tiago Palacios, Joaquín Tobio Burgos; Guido Carrillo. DT : Alexander Medina.

: Fernando Muslera; Eric Meza, Santiago Núñez, Leandro González Pírez, Eros Mancuso; Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Fabricio Pérez, Tiago Palacios, Joaquín Tobio Burgos; Guido Carrillo. : Alexander Medina. Rosario Central: Jeremías Ledesma; Elías Verón, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Alexis Soto; Franco Ibarra, Federico Navarro, Julián Fernández, Ángel Di María, Giovanni Cantizano; Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.

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