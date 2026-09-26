Rosario Central, campeón de la Supercopa Internacional: venció 3-1 a Estudiantes con algunas polémicas
Con un doblete de Ángel Di María y un final escandaloso, el "Canalla" se impuso en Santiago del Estero y sumó un nuevo título.
Rosario Central se impuso 3-1 este sábado ante Estudiantes en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, por la final de la Supercopa Internacional y sumó un nuevo título local, tras un partido con polémicas arbitrales y un final muy caliente.
El encuentro, que definió al campeón de la cuarta edición del certamen, fue arbitrado por Darío Herrera, el gran apuntado por la gente del "Pincha" por el penal que Ángel Di María cambió por gol para dar vuelta el resultado, una presunta mano en el área del "Canalla" cuando el encuentro estaba ya 2-1 y la no expulsión del futbolista Elías Verón.
"Fideo", en tanto, fue la gran figura de la cancha con un golazo espectacular de tiro libre y el mencionado grito de penal.
Los goles de la Supercopa Internacional
El 1-0 de Castro para Estudiantes:
El 1-1 de Ángel Di María:
El 2-1 de Ángel Di María:
El 3-1 de Julián Fernández para Rosario Central sobre la hora:
Cómo llegaban Estudiantes y Rosario Central
El conjunto platense accedió a la definición luego de consagrarse campeón del Trofeo de Campeones 2025, tras vencer 2-1 a Platense en la final disputada en San Nicolás. De esta manera, el equipo dirigido por Alexander Medina buscará conquistar por primera vez el trofeo, luego de haber perdido la edición 2024 ante Vélez, que se impuso 2-0 en Avellaneda.
El “Pincha” llega a esta definición mientras afronta una triple competencia, ya que además del Torneo Clausura y la Copa Argentina, se encuentra entre los cuatro mejores de la Copa Libertadores. Estudiantes se prepara para disputar las semifinales del certamen continental ante Flamengo, aunque sufrió una baja importante: Joaquín Correa padece un desgarro y no estará disponible para los próximos compromisos.
Por su parte, el "Canalla" obtuvo su lugar en la final por haber terminado en el primer puesto de la Tabla Anual de la Liga Profesional 2025, por lo que intentará sumar un nuevo título a sus vitrinas. El equipo comandado por Jorge Almirón llega después de vencer 1-0 a Argentinos Juniors por la décima fecha del Torneo Clausura.
Ambos equipos afrontarán la definición con bajas producto de la Fecha FIFA. En Estudiantes no estará el defensor Tomás Palacios, convocado por Lionel Scaloni a la Selección Argentina, mientras que Central no podrá contar con Jaminton Campaz, citado por Colombia, ni con Vicente Pizarro, llamado por Chile.
Formaciones de Estudiantes de La Plata vs. Rosario Central por la Supercopa Internacional
- Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Santiago Núñez, Leandro González Pírez, Eros Mancuso; Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Fabricio Pérez, Tiago Palacios, Joaquín Tobio Burgos; Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.
- Rosario Central: Jeremías Ledesma; Elías Verón, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Alexis Soto; Franco Ibarra, Federico Navarro, Julián Fernández, Ángel Di María, Giovanni Cantizano; Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.
Horario y televisación
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Hora: 16:00.
Estadio: Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero.
Árbitro: Darío Herrera.
VAR: Jorge Baliño.
TV: DSports y Disney+.
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