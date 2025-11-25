La severa crítica de Futbolistas Agremiados para Estudiantes tras el pasillo a Rosario Central: "Reflexionen"

La competencia que se está desarrollando viene mostrando señales muy positivas, con un formato competitivo que mantiene el interés fecha a fecha, definiciones apasionantes, tanto en la pelea por los primeros puestos como en la disputa por las posiciones de abajo, gran concurrencia a los estadios y un comportamiento destacable por parte de los futbolistas y espectadores. Todo ello contribuye al crecimiento y prestigio del fútbol argentino y pone aún más en evidencia que actitudes como la sucedida no tienen nada que ver con la esencia del fútbol.

En este contexto, situaciones como la acontecida durante el partido antes mencionado generan preocupación, porque opacan, aunque sea momentáneamente, el valor de lo que se construye diariamente entre todos. Los futbolistas pueden ser adversarios circunstanciales según el club en el que se encuentren prestando servicios, pero por encima de ello debe primar el respeto, la caballerosidad y la conciencia de que todos somos colegas.

Los usos, las costumbres y el sentido común indican que, cuando corresponde rendir homenaje a un equipo o a un compañero, el gesto debe realizarse de frente y con reconocimiento. Dar la espalda desvirtúa ese momento y puede transmitir un mensaje que no ayuda a construir el ambiente de respeto que nuestro deporte necesita.

Desde Futbolistas Argentinos Agremiados reafirmamos nuestro compromiso con la paz, el juego limpio y el respeto al compañero. Estos son tiempos en los que debemos construir, evitando actitudes que puedan interpretarse como agravantes o que contribuyan a generar violencia.

Invitamos, una vez más, a que todos reflexionen sobre la importancia de cada acto dentro y fuera de la cancha. Nuestro objetivo debe ser claro, construir un fútbol más respetuoso y más ejemplar. El fútbol no solo es un deporte, sino que forma parte de nuestra cultura, por lo que debemos verlo como un faro de justicia que refuerza los valores para toda la sociedad.

Sergio Marchi

Secretario General