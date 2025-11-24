Javier Milei exhibió su respaldo explícito a un club que no es Boca

tuit milei estudiantes de la plata

"Honor a la Escuela de Don Osvaldo. Fin", escribió Milei en alusión a Osvaldo Zubeldía, el DT fallecido en 1982 que marcó toda una era en el club platense y sentó las bases de su identidad futbolística, conocida popularmente como "La Escuela de Estudiantes".

Un gesto que, más que al entrenador que entre 1965 y 1971 dirigió a Estudiantes (tras hacerlo en la Selección Argentina), pretende mostrar respaldo a ‘la Brujita’ Verón y repudio a Tapia y la AFA.

Ya lo había hecho apenas trascendido el reconocimiento a Central como Campeón de Liga 2025 (título obtenido por la tabla anual): Milei reposteó la semana pasada una publicación de La Derecha Diario que ponderaba positivamente la decisión de Verón y sus jugadores.