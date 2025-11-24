Javier Milei exhibió su respaldo explícito a un club que no es Boca
Metido de lleno en su controversia con la AFA y "Chiqui" Tapia, el Presidente fotografió en la Quinta Presidencial de Olivos la camiseta de una institución futbolística que por estas horas está en el ojo de la tormenta.
Javier Milei se subió a la polémica desatada por el inesperado título que Asociación del Fútbol Argentino (AFA) le regaló al Rosario Central de Ángel ‘Fideo’ di María y, al mismo tiempo, tomó partido por la eventual sanción que puede recaer sobre Estudiantes de La Plata.
Como se sabe, la institución platense obedeció la directiva de la AFA de rendir homenaje a los rosarinos aunque los jugadores, bajo órdenes de Juan Sebastián Verón, hicieron a sus pares de Central un "pasillo de espaldas" que sumó más aristas a la polémica.
Tras el informe del árbitro, el Tribunal de Disciplina de la entidad rectora del fútbol argentino inició una investigación contra el club “pincha” y a sus jugadores, a quienes el Presidente brindó su respaldo.
Pero no solo por el título otorgado a Rosario, sino en el marco de las batallas más generales emprendidas por el jefe de Estado: la primera, promoviendo la privatización de las instituciones deportivas, algo con lo que Verón, presidente de Estudiantes, se mostró de acuerdo; y en segundo lugar contra Claudio ‘Chiqui’ Tapia y la AFA, por su férrea postura para sostener a los clubes de fútbol como asociaciones civiles.
Así y desde la Quinta de Olivos, Milei tuiteó una foto de la camiseta de Estudiantes de La Plata acompañada de un mensaje conciso que hace referencia a una de las figuras más importantes de la historia del club.
"Honor a la Escuela de Don Osvaldo. Fin", escribió Milei en alusión a Osvaldo Zubeldía, el DT fallecido en 1982 que marcó toda una era en el club platense y sentó las bases de su identidad futbolística, conocida popularmente como "La Escuela de Estudiantes".
Un gesto que, más que al entrenador que entre 1965 y 1971 dirigió a Estudiantes (tras hacerlo en la Selección Argentina), pretende mostrar respaldo a ‘la Brujita’ Verón y repudio a Tapia y la AFA.
Ya lo había hecho apenas trascendido el reconocimiento a Central como Campeón de Liga 2025 (título obtenido por la tabla anual): Milei reposteó la semana pasada una publicación de La Derecha Diario que ponderaba positivamente la decisión de Verón y sus jugadores.
