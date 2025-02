Conductora de TV en Paraguay reveló mensajes de Iker Casillas en plena polémica

La protagonista en esta ocasión es Viviana Figueredo, figura televisiva en Paraguay, quien se conectó en vivo con el ciclo español y expresó su desilusión al darse cuenta de que no era la única en la órbita del deportista. “Yo pensaba que era la única, pero resulta que somos varias”, lanzó.

Durante la entrevista, Viviana detalló cómo comenzó la interacción con el campeón del mundo. Según su relato, todo se inició cuando Casillas comenzó a seguirla en redes sociales. “Me sorprendió, supongo que le gustó alguna foto de mi culo y tal. Si me hubiera dicho de quedar conmigo, me hubiera ido directamente con él”, admitió la paraguaya.

Agregó que el exjugador le enviaba halagos como “qué linda estás”, aunque nunca intercambiaron imágenes subidas de tono. “Él nunca me mandó alguna foto suya, él tampoco me pidió que le enviara yo ninguna foto”, enfatizó.

Viviana explicó que estos mensajes ocurrieron aproximadamente seis meses atrás y que, aunque tenía claro que “esto no iba a ningún lado”, mantenía la ilusión de conocer a alguien famoso. “Yo quiero salir con alguien importante. Me pone que sea alguien conocido”, confesó.

Viviana Figueredo Iker casillas

El momento más incómodo para ella llegó al descubrir que Casillas mantenía conversaciones similares con varias mujeres al mismo tiempo, incluso mientras estaba en pareja. “Me contaron que salieron conversaciones con otras de Iker y que incluso hablaba conmigo mientras tenía novia. Me ha molestado que yo sea una más, que escriba a 40 chicas y a ver cuántas responde”, expresó con fastidio en el programa.

Para respaldar su testimonio, el diario paraguayo Extra publicó capturas de los chats con Casillas y confirmó que el conductor del ciclo español difundió audios enviados por el exarquero a Viviana a través de Instagram. En uno de ellos, se escuchaba con claridad: “Feliz sábado, preciosa, espero que estés bien”.

Figueredo, quien ganó notoriedad tras su paso por el reality Supervivientes, aseguró que la relación nunca prosperó debido a la distancia y que jamás llegaron a conocerse en persona. Sin embargo, remarcó que el contacto era frecuente y que intercambiaban imágenes efímeras. “Yo creo que él estaba a punto de invitarme para ir a Madrid. Me iba a ir si lo hacía”, comentó entre risas. Además, mencionó que Casillas solía enviarle “fotitos y audios”, aunque sin un contenido comprometedor.

Este nuevo testimonio se suma al escándalo que desató Claudia Bavel, quien días atrás afirmó que tenía un vínculo sentimental con Casillas y reveló detalles íntimos de la relación. En respuesta, el exarquero amenazó con tomar acciones legales en su contra y hasta planteó la posibilidad de imponerle un bozal legal para impedir que continuara hablando sobre él.

Por su parte, Viviana descartó cualquier temor a medidas legales por parte del futbolista. “Yo no mostré nada íntimo, solo los chats inofensivos. No miento, ahí están las pruebas. Nunca miento ni voy a mentir. Es una cuenta verificada, no es trucha. Me gusta hablar siempre con la verdad, pero hasta ahora no encuentro un hombre sincero”, concluyó.